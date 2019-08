Al menos 70 muertos en explosión en china

Los equipos de rescate han recuperado 70 cadáveres de la mina de carbón donde esta mañana se produjo una explosión en la provincia septentrional china de Shanxi, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.



Según las primeras investigaciones, la explosión se produjo por actividades mineras ilegales en una de las vetas del pozo.



Al menos 26 mineros permanecen atrapados en el subsuelo del pozo de Xinyao, situado en el distrito de Hongtong, en la ciudad de Linfen, según el último informe de los equipos de rescate.



Un total de 15 picadores fueron rescatados o pudieron escapar del pozo siniestrado por sus propios medios, según el buró de seguridad laboral de Linfen, una ciudad rica en carbón y con un alto grado de contaminación a 400 kilómetros al sur de la capital provincial, Taiyuan.



Los supervivientes se encuentran en buenas condiciones físicas. Las autoridades locales creen que los propietarios de la mina se retrasaron en informar sobre el accidente porque estaban tratando de poner en marcha las operaciones de rescate por su cuenta, lo que ha causado un mayor número de víctimas, según Xinhua.



Wang Hongliang, representante legal de la mina, y Gao Jianmin, responsable de la misma, han sido retenidos por la policía, sus licencias han sido selladas y sus cuentas bancarias congeladas.



Actividades mineras no autorizadas



Las investigaciones iniciales demuestran que el accidente fue ocasionado por actividades mineras no autorizadas sin especificar en la veta número 9 del pozo, mientras que las autoridades no acaban de precisar la hora exacta del suceso y el número de mineros que quedaron sepultados.



La agencia Xinhua informó con anterioridad de que el siniestro tuvo lugar esta madrugada. Un informe anterior de la Administración Estatal de Seguridad Minera hablaba de 40 muertos, 13 supervivientes y 74 desaparecidos, unos datos no confirmados por el buró local de Linfen.



El pozo de Xinyao, propiedad de la compañía Ruizhiyuan Mining Co., cuenta con las licencias pertinentes y una capacidad de producción de 210.000 toneladas anuales de carbón.



Rescate continúan



Mientras las tareas de rescate continúan, el equipo de investigación intenta identificar a las víctimas y esclarecer las causas de esta nueva tragedia en el sector del carbón chino.



La provincia de Shanxi, conocida como "el mar de carbón", cuenta con unas reservas de 264.000 millones de toneladas del mineral, un 26 por ciento del total nacional, y una producción anual de 600 millones de toneladas.



El sector chino del carbón es el más peligroso del mundo, con 4.700 muertes registradas en el 2006, debido a la sobreexplotación de unos yacimientos que suponen el 73 por ciento del consumo energético de la mayor economía emergente del planeta.