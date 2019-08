Uribe anuncia "zona de encuentro" para liberar a rehenes

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció la creación de una "zona de encuentro" para definir un acuerdo humanitario con las FARC que conduzca a la puesta en libertad de secuestrados por esa guerrilla.



El jefe del Estado colombiano aceptó definir una "zona de encuentro" de 150 kilómetros cuadrados, en una área rural, en la que no habrá puestos policiales y sólo presencia internacional, con el propósito de definir la liberación de los secuestrados.



Así mismo, el mandatario dispuso la creación de un fondo de cien millones de dólares para pagar recompensas a rebeldes que liberen rehenes. Agregó que la iniciativa responde a una propuesta formal de la Iglesia Católica y de la Comisión Nacional de Conciliación que recibió "esta mañana".



Rehenes por 500 insurgentes



Las FARC tienen en su poder, además de otras personas, a 45 políticos, soldados, policías y estadounidenses que aspiran a canjear por alrededor de 500 insurgentes presos.



Dicha organización reclama desde hace más de cuatro años la desmilitarización de dos municipios del departamento del valle del Cauca (suroeste) para aceptar el acuerdo humanitario, pero el Ejecutivo no lo acepta por considerar que se pone en riesgo la seguridad de 100.000 habitantes.



Entre los secuestrados se encuentran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa, y los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.



Madre de Betancurt: “Un gesto del presidente”

Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt reconoció que el anuncio del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de crear una "zona de encuentro" para liberar rehenes de las FARC, es "un gesto" al que debió quitarle, "todas la palabras superfluas y violentas".



"Quitando todas las palabras un poco superfluas y violentas, que le quitan grandeza al anuncio, lo podemos ver como un gesto del presidente, y aspiro que esto sea verídico y podamos creer en él", señaló Pulecio.



Pulecio añadió que ojalá ahora sí se concrete el intercambio humanitario que ha sido un anhelo de "todos estos años de estar en el mismo cuento", y admitió también que, "como están las cosas, me da mucho miedo, pero prefiero ser optimista".



Confió, además, en que las FARC acepten la iniciativa, pese a que Uribe utilizó "unas palabras difíciles", pero, insistió en que ojalá "la guerrilla pase por encima" de ellas.



La madre de Ingrid Betancourt, la ex candidata secuestrada el 23 de febrero de 2002, por otra parte, confirmó que fue invitada a la toma de posesión de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kichner.



Agregó que viaja mañana a Buenos Aires, y admitió que se "tiene que continuar con la mediación internacional" para la liberación de los rehenes de las FARC.



Investidura de Fernández escenario de reuniones

La investidura de Fernández se convertirá el lunes en escenario de reuniones políticas para intentar acabar con el calvario de Ingrid Betancourt y otros secuestrados por la guerrilla colombiana.



Salvo el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, estarán en Buenos Aires los principales actores interesados en la liberación de la ex candidata presidencial colombiana y de otros rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Oposición saluda decisión



Por su parte, el partido opositor colombiano Polo Democrático Alternativo (PDA, socialista) saludó la decisión del presidente del país, Álvaro Uribe, de permitir una "zona de encuentro" para negociar la liberación de los secuestrados por la guerrilla de las FARC.



El senador Carlos Gaviria, presidente del PDA, señaló por medio de un comunicado que espera una respuesta positiva a la iniciativa por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Una cronología de los principales acercamientos en el último cuarto de siglo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para negociar la paz.



1984- 28 de marzo: El Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-86) firma una tregua con varios grupos rebeldes, entre ellos las FARC, que se convierte en plataforma de lanzamiento del partido político Unión Patriótica, pero no llegan a un acuerdo de paz.



1991- Abril a junio: Las FARC aceptan dialogar con el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) en Caracas.



1992- Marzo: Los diálogos de paz se trasladan a Tlaxcala (México), donde se rompen en octubre del mismo año.



1994- Noviembre: El presidente Ernesto Samper (1994-98) propone negociaciones de paz. Las FARC piden el retiro militar del municipio de Uribe (Meta) para iniciar los diálogos, pero el Gobierno lo rechaza.



1998- 14 de junio: Las FARC comunican al entonces candidato presidencial Andrés Pastrana su disposición para dialogar.



- 9 de julio: Como presidente electo, Pastrana se reúne con Pedro Antonio Marín alias de "Manuel Marulanda", fundador de las FARC, y promete establecer una zona de distensión.



- 7 de agosto: Pastrana (1998-2002) asume la Presidencia y reitera que la paz será el principal propósito en su mandato.



- 14 de octubre: El presidente ordena la retirada de la Fuerza Pública de un territorio de 42.139 kilómetros cuadrados en el sureste del país.



1999- 7 de enero: Con la ausencia de "Marulanda", Pastrana inaugura en San Vicente del Caguán (Caquetá), la mesa de conversaciones.



- 19 de enero: Las FARC comunican a Pastrana que "congelan" el diálogo hasta que el Estado ofrezca resultados satisfactorios en la lucha contra los paramilitares.



2002- 20 de febrero: Después del secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, que viajaba en un avión comercial, Pastrana declara roto el proceso de paz y pone fin a la zona de distensión.



- 23 de febrero: La candidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula a la vicepresidencia, Clara Rojas, son secuestradas durante una visita a la antigua zona de distensión.



- 7 de agosto: Álvaro Uribe asume la Presidencia.



- 15 de noviembre: Uribe propone enviar guerrilleros presos al extranjero si liberan a los secuestrados.



- 3 de diciembre: Las FARC piden al Gobierno que retire las fuerzas militares de un área de unos 115.000 kilómetros cuadrados de los sureños departamentos de Putumayo y Caquetá para negociar un intercambio humanitario.



2003- 28 de abril: Las FARC designan a los comandantes Fabián Ramírez Carlos Antonio Lozada y Felipe Rincón como sus "negociadores" para un acuerdo humanitario.



2004- 18 de agosto: Uribe propone a las FARC la libertad de 50 rebeldes presos a cambio de la liberación de todos los secuestrados.



- 14 de septiembre: Las FARC reducen el tamaño del territorio a desmilitarizar y proponen el retiro de tropas de las localidades de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, en el Caquetá.



- 28 de noviembre: En una nueva propuesta, los rebeldes piden la retirada de tropas de los municipios de Florida y Pradera (Valle) para negociar el "intercambio humanitario".



2005- 13 de diciembre: Francia, España y Suiza proponen al Gobierno colombiano y a las FARC un área desmilitarizada en una zona rural del suroeste del país, iniciativa aceptada por Uribe pero no por esa guerrilla.



2006- 7 de agosto: Uribe, reelegido en las urnas, asume su segundo mandato.



2007- 4 de junio: El Gobierno libera al guerrillero Rodrigo Granda, considerado el "canciller" de las FARC, a petición del presidente francés, Nicolás Sarkozy, para trabajar en el acuerdo humanitario.



- 7 de junio: Uribe libera a más de un centenar de guerrilleros de las FARC en un gesto "unilateral".



- 15 agosto: El Gobierno autoriza a la senadora opositora Piedad Córdoba para que gestione con las FARC un acuerdo para el canje de secuestrados por rebeldes presos.



- 17 agosto: Uribe avala la mediación de su colega venezolano, Hugo Chávez, para tratar de solucionar el drama de los secuestrados.



- 7 de noviembre: Chávez informa que sostuvo su primera reunión con un representante de las FARC para avanzar hacia el acuerdo humanitario. Posteriormente aparece en público con "Iván Márquez", de la cúpula de las FARC y Rodrigo Granda.



- 9 de noviembre: Uribe y Chávez hablan del acuerdo humanitario en Santiago de Chile, en el marco de la Cumbre Iberoamericana.



- 20 de noviembre: Chávez se reúne en París con Sarkozy y reitera su interés en hablar con "Marulanda".



- 21 de noviembre: Uribe suspende las gestiones de Chávez y Córdoba por las llamadas de éstos al alto mando militar del país.



-4 de diciembre: El Gobierno colombiano anuncia que está dispuesto a reunirse con las FARC y ofrece beneficios jurídicos a esa guerrilla para solucionar el problema de los secuestrados.



-7 diciembre: Uribe acepta la creación de una "zona de encuentro" para definir un acuerdo con las FARC que derive en la liberación de los secuestrados.