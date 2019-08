Sarkozy saluda propuesta de “zona especial”

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, calificó ayer sábado en Lisboa de “útil y positiva” la propuesta del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de crear una “zona de reunión” para negociar con la guerrilla de las FARC el intercambio de rehenes por rebeldes detenidos.



“Quiero decir cuánto, en mi opinión, la propuesta del presidente Uribe es útil y positiva. Les recuerdo que es lo que siempre he pedido”, declaró Sarkozy en una conferencia de prensa en la cumbre Unión Europea-África que se celebra en Lisboa.



“Es una iniciativa positiva y espero profundamente que las FARC respondan de manera constructiva”, continuó.



Durante la conferencia de prensa, Sarkozy también renovó su llamamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que liberen rápidamente a la rehén franco-colombiana Ingrid Betancourt.



El presidente francés indicó además que se entrevistará con su homólogo venezolano Hugo Chávez, cuya mediación en la cuestión fue, sin embargo, suspendida por el gobierno de Uribe.



Uribe anunció el viernes la creación de una ‘zona de encuentro’ de unos 150 km2 con “observadores internacionales” para negociar un canje de rehenes de las FARC por guerrilleros presos.



Uribe también anunció que su gobierno destinó un fondo de 100 millones de dólares para recompensar a guerrilleros que decidan entregar a secuestrados en su poder.



Entre los 45 rehenes que las FARC proponen canjear se encuentran, además de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y decenas de políticos, militares y policías colombianos.



En tanto, el primer ministro de Francia, François Fillon, calificó el sábado en Buenos Aires de “cuestión de vida o muerte” lograr la liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla FARC, dos días después de que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, clamara por su libertad.



“Hay que liberarla. Está claro que es una cuestión de vida o de muerte”, declaró Fillon a la prensa a poco de llegar a la capital argentina.



El primer ministro representará al gobierno de Francia en la ceremonia de investidura de Cristina Kirchner el lunes en Buenos Aires, ocasión en la que confluirán muchos de los involucrados en las tratativas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista) por los rehenes.



“Nadie quiere cargar con la responsabilidad de su fallecimiento” (de Betancourt), advirtió Fillon.



Consideró que “el llamado del presidente (Sarkozy) a la comunidad internacional fue claramente escuchado, en particular por el presidente colombiano”, Álvaro Uribe. “Es un llamado a un gesto humanitario para las FARC, Francia está dispuesta a seguir trabajando en soluciones pacíficas para liberar a los otros rehenes”, agregó.



En medio de la presión internacional y a dos semanas de dar por terminada la mediación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, autorizó el viernes la creación de una “zona de encuentro” con presencia de observadores extranjeros.



Las FARC vienen reclamando una zona de desmilitarización de 800 km2 para negociar el canje de unos 500 rebeldes presos por 45 rehenes, entre ellos Betancourt y tres estadounidenses.