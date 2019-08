El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

09 Diciembre 2007

7:40 p.m. |

UE y África escenifican nueva relación sin resolver litigio

Lisboa / EFE

Los líderes de la Unión Europea y África proclamaron ayer el inicio de una nueva relación en pie de igualdad, cuyos objetivos formales abarcan desde el cambio climático a la gestión de los flujos de inmigración, pero no consiguieron resolver sus diferencias en materia comercial.

Las críticas europeas al presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, y, en dirección inversa, los reproches del líder libio, Muammar Gadafi, por el colonialismo, acapararon gran parte de la atención de la II cumbre UE-África.

África reitera a Europa petición para enviar medios a Darfur

Lisboa / EFE

El presidente de turno de la Unión Africana (UA), el ghanés John Kufour, reiteró ayer en Lisboa su petición a la comunidad internacional para que ésta contribuya con medios a la resolución de la crisis de la provincia sudanesa de Darfur. Kufour recordó que los países de la UA ya están en la zona, pero que no tienen suficiente capacidad operativa para afrontar en solitario esta misión.

Fujimori espera “concentrado” el inicio de su juicio

Lima / EFE

El ex presidente peruano Alberto Fujimori esperaba ayer “concentrado”, según dijo su abogado, el inicio del juicio oral que afrontará a partir de hoy por violaciones a los derechos humanos, que podría acarrearle una pena de hasta 30 años de prisión.

El juicio se celebrará en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde está recluido su cliente tras su extradición desde Chile, el 22 de septiembre pasado.

Chávez: Banco del Sur será “instrumento para independencia”

Buenos Aires / EFE

El presidente venezolano, Hugo Chávez, calificó como un “instrumento para la independencia” de Suramérica al Banco del Sur, cuya acta fundacional fue firmada ayer en Buenos Aires por Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Al arribar al aeropuerto de la capital argentina, Chávez señaló que se suscribiría “el acta de nacimiento de uno de los instrumentos que va a ser determinante para el proceso de independencia”.

Analistas esperan baja de intereses en Estados Unidos

Washington / EFE

La Reserva Federal bajará la tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales el martes, estiman la mayoría de los analistas, que auguran un recorte mayor del tipo de descuento para dar oxígeno al mercado de crédito.

Tras una sucesión de datos desastrosos en el mercado inmobiliario, el debate en Wall Street se ha centrado en si el banco central estadounidense reduciría los intereses en 0.25 ó 0.5 puntos desde su nivel actual del 4.5%.

NASA fija nueva fecha de salida del transbordador Atlantis

Washington / EFE

La NASA fijó el 2 de enero como la nueva fecha de salida del transbordador Atlantis, después de que el lanzamiento tuviera que ser cancelado ayer por segunda vez por problemas en los sensores del tanque externo de combustible. La nave debía haber partido inicialmente este jueves 6 de diciembre desde el Centro Espacial Kennedy (Florida), en una misión de once días con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Gore y Pachauri instan compromiso mundial contra cambio climático

Oslo / EFE

El ex vicepresidente de EU Al Gore y el indio Rajendra Pachauri, que preside el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, defendieron ayer en la víspera de recoger el Nobel de la Paz 2007 un mayor compromiso político mundial para frenar la amenaza del cambio climático. Ambos reconocieron su temor a que los cambios futuros sean más graves de lo que señalan las últimas previsiones de los expertos.

Siete muertos por ataque suicida en el norte de Pakistán

Lahore, Pakistán / EFE

Al menos un policía y seis civiles murieron ayer por la explosión de un automóvil que conducía un suicida en el volátil valle norteño de Swat, aseguró un portavoz del Ejército, Amjad Iqbal.

El atentado tuvo lugar cuando el suicida hizo colisionar su vehículo contra un puesto policial situado en el distrito de Kabal, según el portavoz, citado por el canal privado “Geo TV”. Otros dos agentes resultaron heridos por la explosión. El ataque se produce un día después de que otro portavoz del Ejército asegurara que las tropas paquistaníes habían tomado “casi toda” la región.

Seísmo de 7.6 grados sacude el Pacífico Sur

Sydney, Australia / EFE

Un terremoto de 7.6 grados en la escala abierta de Richter sacudió ayer el Pacífico Sur, al norte de las islas de Kermadec, sin que se haya informado de daños, ni de la formación de olas gigantes.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 07.28 GMT, se localizó a 187 kilómetros de profundidad y a 346 kilómetros al norte de la isla de Raoul, unos 1,600 kilómetros al noreste de la capital neozelandesa, Wellington.