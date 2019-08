Dio orden de ejecutar a miembros de MRTA en 1997

WASHINGTON / AFP

El ex presidente peruano Alberto Fujimori habría dado la orden de no dejar sobrevivientes entre los guerrilleros que tomaron en 1997 la residencia del embajador japonés en Lima, según un reporte de la Agencia de Inteligencia del Pentágono divulgado el lunes por los Archivos de Seguridad Nacional.

“El presidente Fujimori emitió la orden de ‘no tomar prisioneros’”, indica un cable con información de una fuente de inteligencia de la época, señala el informe publicado por los Archivos de Seguridad Nacional.

“Por causa de eso, incluso los (miembros del) MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru que tomaron la legación diplomática) que fueron capturados con vida no sobrevivieron la operación de rescate”, añade el texto. Los Archivos señalan que los documentos fueron obtenidos en el marco de la Ley de Libertad de Información por miembros del Proyecto de Documentación sobre Perú, iniciativa que provee datos desclasificados a defensores de los derechos humanos en el país andino desde hace una década.