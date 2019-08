Condenan a Fujimori a seis años de cárcel

El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado hoy a 6 años de prisión efectiva por la Vocalía Suprema de Instrucción del país andino por el caso del allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos.



Asimismo, se condenó Fujimori al pago de 400 mil soles, equivalente a unos 133 mil dólares, en concepto de reparación civil al Estado.



Esta es la primera condena en firme que recibe el ex jefe de Estado (1990-2000) desde que fue extraditado el 22 de septiembre pasado desde Chile para afrontar juicios por dos delitos de violación a los derechos humanos y cinco de corrupción.