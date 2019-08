Muamar Kadafi insta a occidentales a reflexionar

París / EFE



El líder libio Muamar Kadafi emplazó ayer a los países occidentales y, en particular a Francia, a verificar si respetan los derechos humanos frente a los inmigrantes, durante un discurso en la sede de la Unesco en París.



Kadafi, cuya actual visita a Francia ha suscitado las protestas de quienes estiman que no se debe recibir a un dirigente cuyo país viola los derechos humanos, llamó a los occidentales a hacer autocrítica.



“Antes de hablar de los derechos humanos hay que verificar si los inmigrantes se benefician aquí de sus derechos”, declaró Kadafi, según la traducción en francés de su intervención en árabe ante miembros de la comunidad africana de la capital gala.



“Estamos en el país que habla de los derechos humanos. ¿Hay algunos de vuestros derechos que no sean aplicados?”, preguntó el líder libio a sus “hermanos africanos inmigrantes” presentes en el anfiteatro de la Unesco.



Recalcó que África ha sido “objeto de injusticias”, un continente “colonizado”, “reducido a la esclavitud”. “Después de todo esto, nos envían a los suburbios, donde nuestros derechos son violados por las fuerzas de la policía”, afirmó Kadafi en aparente alusión a los diversos episodios de violencia que han protagonizado las fuerzas del orden e inmigrantes en las periferias de las ciudades francesas en los últimos dos años.



El líder libio, invitado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, llegó ayer a París para una visita de seis días centrada en la firma de varios contratos económicos entre Francia y Libia y que ha levantado una gran polémica protagonizada por la oposición política y grupos de defensa de los derechos humanos.



Con el fin de apaciguar esas críticas, Sarkozy aseguró ante la prensa haber pedido al líder libio “progresos” en favor de los derechos humanos durante una reunión que acababan de mantener en el Elíseo, afirmación que sin embargo fue desmentida hoy por Gadafi.



Durante el encuentro con el presidente francés, “no abordamos estos temas”, dijo Kadafi en una entrevista a la cadena de televisión pública France 2.