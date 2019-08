Crece “escándalo del maletín” en Argentina

MIAMI-BUENOS AIRES / AFP



Argentina denunció ayer que fue implicada en “operaciones basura” luego de que la justicia de EU dijo que un maletín repleto de dólares decomisado en agosto pasado a un empresario venezolano en Buenos Aires era para financiar la campaña electoral de la presidenta Cristina Fernández.



La gobernante cuestionó con dureza la actitud de Estados Unidos, y dijo que seguirá “afirmando” la “relación de amistad con todos los países latinoamericanos, también con la República Bolivariana de Venezuela”, de donde se presume que procedía el dinero.



“Esta presidenta puede ser mujer, pero no se va a dejar presionar”, advirtió la gobernante, quien sin mencionar a EU consideró que “más que países amigos, quieren países empleados y subordinados”.



La airada reacción de Argentina se produjo luego de que algunos diarios locales publicaron ayer que el FBI sospecha que los 800,000 dólares incautados al empresario venezolano Guido Antonini Wilson estaban destinados a la campaña de Fernández, quien el pasado lunes asumió la Presidencia tras ganar las elecciones de octubre.





Personaje misterioso

Luego que un fiscal federal estadounidense dijera que recibió pruebas del intento de ingresar clandestinamente en Argentina fondos para la campaña electoral de la actual presidenta, el hombre que llevó el maletín con 800,000 dólares vive oculto y sin cargos en Miami.



Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario estadounidense-venezolano radicado en esta ciudad, y cuya extradición fue pedida por Argentina, no enfrenta cargos en Estados Unidos por el escándalo del maletín.



Tampoco está acusado en el caso que produjo el martes la detención de cuatro personas que supuestamente actuaban en Miami como agentes encubiertos del gobierno de Venezuela, con el fin de ocultar el origen y el destino del dinero que el enigmático Antonini llevó en sus manos hasta Buenos Aires en agosto.



“No hay cargos contra Antonini Wilson”, dijo este jueves a la AFP la portavoz del FBI en Miami, Judy Orihuela. “No podemos comentar detalles del caso porque están bajo investigación de los fiscales”, agregó.



El empresario mantiene su residencia en Key Biscayne. Vive en los exclusivos apartamentos del Ocean Club, sobre el Crandon Boulevar, en el corazón de esa isla a 15 minutos del centro de Miami. Pero desde agosto, cuando su nombre y su foto aparecieron en diarios de todo el continente, no sólo no se mostrado públicamente, sino que además cambió el número de teléfono de su casa por uno secreto.



Hundido en un enigma cada vez mayor, Antonini Wilson volvió a ser reclamado este jueves por el gobierno argentino. “Lo que cabe ahora es que la Justicia reclame más enfáticamente que nunca que Antonini Wilson venga a Argentina a explicar lo que pasó”, señaló el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández, quien criticó la falta de colaboración de Estados Unidos para lograr la extradición del empresario.



“Es absolutamente increíble que al gobierno venezolano se le ocurra mandar dinero de ese modo. Me parece dantesco todo lo que está ocurriendo”, dijo.



Antes de convertirse en pieza esencial de este escándalo, Antonini trabajó un tiempo como asesor de “Industrias Venoco CA”, dirigida por sus amigos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, quienes, al parecer, cayeron en Miami en una trampa que no imaginaron.



Los dos empresarios petroleros venezolanos, ahora detenidos y acusados de agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez, buscaban la forma de poner a salvo a altos funcionarios de Caracas que estarían comprometidos en el caso del envío del dinero, según indicaron los fiscales estadounidenses.



Cuando el escándalo estalló en agosto por la incautación de la valija a Antonini en el Aeropuerto Jorge Newbery, de Buenos Aires, los supuestos “enviados” del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela viajaron a Miami, donde mantuvieron reuniones periódicas con quien ya era conocido por la prensa como “el hombre del maletín”.



En esas reuniones, Kaufman, Durán, el abogado venezolano Moisés Maionica, y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, intentaron convencer a Antonini Wilson de que no podía mencionar el origen ni el destino del dinero.



“Franklin Durán le dijo a Antonini (durante una grabación presentada como prueba) que revelar el objetivo y el destinatario del dinero que le fue confiscado podría resultar en la pérdida de la elección” del candidato al que supuestamente se quería dar apoyo, según documentación acusatoria presentada en la causa.



El hombre clave en este escándalo, que tensó con acusaciones cruzadas entre los gobiernos las aceitadas relaciones entre Venezuela y Argentina, se convirtió --sin que sus ex aliados lo advirtieran-- en colaborador del FBI, según surge de las pruebas presentadas por los fiscales.



Por ello, hoy la situación judicial de Antonini, para algunos ojos incomprensible, parece algo más resuelta que meses atrás, cuando las denuncias se acumulaban en Argentina y se reiteraban los pedidos de extradición.



El subsecretario estadounidense de Justicia para la Seguridad Nacional, Kenneth L. Wainstein, dio el miércoles una señal de ello. Afirmó que el proceso abierto por los fiscales federales “subraya el plan de agentes del gobierno venezolano para manipular a un ciudadano estadounidense en Miami a fin de ocultar un creciente escándalo internacional”. No mencionó que en este caso aún no se ha escuchado a la figura central.