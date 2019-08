Se vislumbra acuerdo en la cumbre de Bali

NUSA DUA / AFP



Las maratónicas negociaciones sobre la lucha contra el cambio climático en Bali (Indonesia) dejaban entrever en la madrugada del sábado un inminente acuerdo que implicaría a Estados Unidos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.



Poco después de las 02:00 horas de hoy sábado, los delegados, que según fuentes cercanas a la negociación se habrían acercado a un acuerdo sobre varios puntos clave, disolvieron la reunión para descansar una horas.



“Soy optimista con el hecho de irnos a dormir ahora y soy optimista en que cuando me despierte por la mañana tendremos un acuerdo”, afirmó el ministro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel.



Pese a que persistían las divergencias sobre la mención a objetivos específicos de reducción de emisiones, según una delegada francesa, los negociadores habrían hilvanado “un acuerdo que implicase a todos los países desarrollados y en vías de desarrollo”.



Esto significa también a Estados Unidos.



Estados Unidos es el primer emisor de gases de efecto invernadero y el único país industrializado que no ha ratificado el protocolo de Kioto. Su presidente, George W. Bush, mantiene que es injusto pedirle esfuerzos de reducción de emisiones cuando no se les exigen a economías emergentes como China, el segundo mayor contaminador del mundo.



“Estados Unidos pide que los países en desarrollo tengan las mismas obligaciones que los países industrializados”, explicó Gabriel.



“Los países en vías de desarrollo están dispuestos a hacer más, pero no quieren que se les ponga en la misma categoría que los países industrializados”, agregó.



Dada la creciente presión internacional en torno al calentamiento del planeta, todo el mundo coincidía en señalar que sería inconcebible irse de Bali sin lograr un acuerdo.



Las negociaciones están “al borde del acuerdo y en absoluto estancadas”, había afirmado el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Yvo de Boer.



“La gente está trabajando muy duro para solucionar las cuestiones pendientes”, agregó.



El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció que regresaría el sábado a Bali para “implicarse en la continuación de las negociaciones”.



Los negociadores, por su parte, expresaron su confianza en el resultado final.



“Soy optimista, creo que lograremos un acuerdo”, declaró a la AFP Harlan Watson, el principal consejero de Bush sobre cambio climático.



“La dinámica de las conversaciones se ha acelerado, todos los participantes intentan encontrar un solución que nos lleve a un nuevo tratado de lucha contra el cambio climático”, declaró Gabriel.



El objetivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático de Bali, que comenzó el 3 de diciembre, es diseñar un marco internacional que permita la futura negociación de un acuerdo para acentuar la lucha contra el calentamiento después de 2012, fecha en que expira el Protocolo de Kioto.



La UE proponía que el texto recogiese una “línea directora” para los países industrializados de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero del 25-40% respecto a los niveles de 1990 antes de 2020.



Pero Estados Unidos se oponía a tal mención.



“No creo que los ministros abandonen esta conferencia sin abrir un proceso. Nadie quiere ser el país que lo eche todo a perder”, consideró De Boer.



“Estados Unidos está mostrando grandes dosis de flexibilidad, está intentando mostrarse sensible a las otras posiciones y quiere, como todo el mundo, marcharse de aquí con un acuerdo que incluya a Estados Unidos”, afirmó.



Según las conclusiones del último informe del IPCC, la temperatura media del planeta puede aumentar en 2100 entre 1.1º C y 6.4º C si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.