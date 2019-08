Fujimori se acoge a su “derecho al silencio”

LIMA / AFP



El ex presidente Alberto Fujimori dijo el viernes que su ex asesor, el encarcelado Vladimiro Montesinos, tuvo una extendida influencia en Perú durante su gobierno (1990-2000), pero que él no conoció sus actividades delictivas, en la tercera audiencia, a ratos tensa, del juicio que enfrenta acusado de violar los derechos humanos.



“Montesinos tenía su ramificación muy extendida”, dijo Fujimori, afirmando tener “desconocimiento total de sus actividades delictivas”, al responder al interrogatorio al que fue sometido por el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, quien reemplaza al titular José Peláez, ausente por motivos personales.



Gran parte de las preguntas del fiscal Guillén estuvieron dirigidas a establecer el tipo de relación entre Fujimori y su ex asesor Montesinos (actualmente en prisión con varias condenas, la mayor a 20 años), quien acumuló gran poder durante la década de gobierno fujimorista.



El interrogatorio tuvo momentos de tensión entre el fiscal y el acusado. Hubo respuestas consideradas insuficientes por el fiscal, que le increpó a Fujimori que “no puede dar respuestas ambiguas” a preguntas precisas.



“¡Siéntese bien!”, dijo el fiscal a Fujimori, que contestaba recostado sobre su silla, a lo que éste respondió: “Tengo que estar cómodo”. El juez César San Martín, presidente del tribunal de la Corte Suprema, puso fin al impasse señalando que el tema era “secundario”.



Por su parte, el defensor César Nakazaki intervino varias veces ante comentarios del fiscal y llegó a calificar de “impertinente” una interrogante referida a si Montesinos actuaba como si fuese un verdadero jefe de Estado.



El juez San Martín pidió al fiscal centrarse en puntos específicos sin hacer adjetivaciones y al letrado Nakazaki a evitar hacer interrupciones.



“Éste ha sido un interrogatorio diferente, más preciso, minucioso, y Fujimori fue puesto contra las cuerdas”, dijo Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, a la AFP.



“Las peguntas obligaron a Fujimori a decir unas 40 veces ‘no recuerdo’ o ‘lo desconozco’... su reacción ha sido la de no colaborar”, añadió.



Antes, Rivera y otros abogados de los familiares habían criticado al fiscal titular, José Peláez, por considerar que había tenido un desempeño “débil y desarticulado”.



El ex mandatario, de 69 años, es procesado desde el lunes por las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta, ocurridas en Lima entre 1991 y 1992, con saldo de 25 asesinados, y por dos casos de secuestro de opositores durante su mandato.



Montesinos es señalado como el organizador del escuadrón de la muerte denominado ‘Grupo Colina’, autor de esas matanzas.



El ex mandatario se vio en aprietos cuando el fiscal le preguntó si conocía a las víctimas de Barrios Altos y le leyó uno a uno sus nombres. Fujimori, visiblemente incómodo, debió responder “no lo conozco” quince veces.



Fujimori, para quien el fiscal ha pedido 30 años de cárcel, dijo que se enteró de las actividades ilegales de su ex asesor en la etapa final de su gobierno, en 2000, al darse a conocer los videos que grabó el propio Montesinos, en los que aparece en evidentes actos de corrupción.



Interrogado por Guillén, el ex mandatario rechazó que su asesor haya actuado en la práctica como jefe de Estado. Guillén señaló que Montesinos actuaba como “un estadista” porque convocaba a reuniones a ministros y personalidades importantes pese a tener una jerarquía menor vinculada a temas de inteligencia.



Fujimori aseveró que nunca autorizó las reuniones de sus ministros con Montesinos, de quien dijo fue designado por él como asesor del Servicio de Inteligencia Nacional.