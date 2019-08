Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

14 Diciembre 2007

9:03 p.m. |

Evo Morales dice que no permitirá división de Bolivia

La Paz / EFE

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer que no permitirá la división del país, mientras cuatro regiones opositoras se preparan para iniciar un proceso autonómico al margen del polémico proyecto de Constitución impulsado por su Gobierno.



“No se permitirá ninguna separación, ninguna división de Bolivia”, afirmó el mandatario en un acto de graduación de nuevos policías en La Paz.



Chávez y Lula acuerdan construir una refinería en Brasil

Caracas / EFE

Los presidentes venezolano, Hugo Chávez, y brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, acordaron construir y operar una refinería en la región de Pernambuco (Brasil).



El acuerdo se produjo en una reunión de trabajo en Caracas, donde, además, firmaron otros once documentos en materia energética, tecnológica y alimentaria. PDVSA y Petrobras crearán una “empresa mixta” que construirá y operará una refinería con capacidad de procesar “200,000 barriles diarios”.



Parlamento colombiano pide a Chávez respetar a Uribe

Bogotá / EFE

La Cámara de Representantes de Colombia pidió al presidente Venezuela, Hugo Chávez, respetar al mandatario colombiano, Álvaro Uribe, y a las instituciones del país, y que ponga fin a sus “intervenciones en los asuntos internos” colombianos.



En una declaración firmada por la mesa directiva, solicitó al gobernante venezolano “suspender las continuas agresiones verbales contra el Estado colombiano y la dignidad” del mandatario.



Líderes de la UE aprueban profundizar en política de inmigración

Bruselas / EFE

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron ayer profundizar en la política migratoria común para gestionar la inmigración de forma “legal y ordenada” y luchar contra la explotación de las personas en situación irregular.



Los Veintisiete reiteraron en una cumbre en Bruselas que la inmigración es un asunto que se debe abordar de forma conjunta, al tiempo que reconocieron el potencial del fenómeno como impulso para el empleo y el crecimiento de la economía.



Sarkozy: Independencia de Kosovo es “inevitable”



Bruselas / EFE

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, subrayó ayer que la independencia de Kosovo es “inevitable”, y se mostró muy satisfecho por la “unidad” de los Veintisiete en torno a la cuestión, que es, recalcó, “un problema exclusivamente europeo”.



En rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas, Sarkozy incidió en que la segregación de Kosovo de Serbia es ya una “situación de hecho”, derivada de que los serbios y los kosovares “no quieren vivir juntos”.



Kostunica: Conclusiones de cumbre UE son inaceptables y ofensivas

Belgrado / EFE

El primer ministro serbio, Vojislav Kostunica, consideró ayer “inaceptables” y ofensivas las conclusiones de la cumbre de la UE que se refieren al futuro estatuto de Kosovo.



“Es inaceptable hablar de la provincia serbia como un futuro Estado de derecho y democrático”, dijo Kostunica en un comunicado. “Es sobre todo ofensivo e inaceptable que a una Serbia mutilada se le ofrezca la recompensa en forma de adhesión acelerada en la UE a cambio de la reconciliación con la violencia”, añadió.



Al Qaeda condena conferencia de Annapolis

El Cairo / EFE

El número dos de la organización terrorista Al Qaeda, el egipcio Ayman al Zawahiri, condenó en una grabación difundida ayer la conferencia de Annapolis (EU), e insistió en que no renunciará a recuperar Al Andalus (España).



En una grabación de audio, cuya autenticidad no ha podido ser confirmada y que ha sido difundida a través de una página web utilizada normalmente por la organización, Zawahiri calificó el acuerdo alcanzado en esa conferencia de “una traición para vender Palestina” y entregarla a Israel.



IPC de EU aumentó un 0.8% en noviembre

Washington / EFE

El Índice de Precios al Consumo (IPC) estadounidense registró en noviembre un repunte del 0.8 por ciento, la mayor subida en más de dos años, debido al incremento del 5.7 por ciento en los precios de la energía, según cifras publicadas ayer.



La cifra superó las expectativas del consenso de analistas, que habían pronosticado un ascenso del 0,6 por ciento.



Detienen a familia de ex marino envenenado tras juicio por represión

Buenos Aires / EFE

La familia del ex marino argentino Héctor Febres fue detenida ayer por orden de la juez que investiga la muerte por envenenamiento del militar, juzgado por delitos cometidos durante la dictadura (1976-1983) y cuyo veredicto estaba previsto para ayer.



Fuentes judiciales informaron de la detención de la esposa, los dos hijos y el yerno de Febres, quien murió por ingestión de cianuro en “abundante cantidad”, mientras era enjuiciado por secuestro y tortura de detenidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).