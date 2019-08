Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

Venezuela es santuario de las FARC, dice El País

MADRID / AFP

Venezuela se ha convertido en un “santuario” para la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y protege varios campamentos en su territorio, afirmó el suplemento dominical del periódico español El País.



El diario dice haber obtenido estas informaciones de fuentes diplomáticas y de los servicios de inteligencia y cita asimismo los testimonios de cuatro desertores de la guerrilla marxista.



En un largo artículo, El País afirma que “las autoridades venezolanas dan protección al menos a cuatro campamentos de la guerrilla colombiana” en territorio venezolano.



Menciona, asimismo, un rumor que lleva meses circulando, según el cual la rehén franco-colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada hace cinco años por las FARC, podría hallarse en territorio venezolano.



Se profundiza división en Bolivia

LA PAZ / AFP

Bolivia sigue sumida en una fuerte confrontación, tras la declaración de autonomía en cuatro regiones rebeldes, incompatible con la Constitución entregada por el presidente Evo Morales en un multitudinario acto, mientras la comunidad internacional y la Iglesia exigen un diálogo urgente.



Por el momento, ambos sectores continúan enfrentados, situación que se hizo patente el fin de semana, cuando los autonomistas realizaron cabildos populares --con música y baile-- en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, igual que los oficialistas que celebraron con danzas andinas la nueva Carta Magna.



En una última señal de acercamiento, formulada ayer, Morales anunció que “ahora es la hora de empezar el tema del diálogo”.



Bachelet propone integración a sus vecinos

LA PAZ / AFP

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, arribó ayer a Bolivia para reunirse con su par local Evo Morales, y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, para consolidar un corredor bioceánico que una los tres países, constató la AFP.



La mandataria chilena destacó “la convicción de integrarnos como países hermanos”, y, en su tercera visita al país, dijo que llega de la mano del anuncio para desarrollar la vía que unirá los océanos Pacífico y Atlántico.



Bachelet se reunirá en las próximas horas en el presidencial palacio Quemado de la ciudad de La Paz, con sus dos colegas, aunque previamente será declarada “huésped ilustre” por la alcaldía de la capital política de Bolivia.



Lula respalda corredor bioceánico

LA PAZ / AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició ayer una visita oficial de dos días a La Paz, para reanudar las inversiones gasíferas de Petrobras, a la vez que consolidará junto a su colega chilena, Michelle Bachelet, el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico que pasará por Bolivia

Lula anunciará hoy junto a su homólogo Evo Morales el restablecimiento de las inversiones de Petrobras en Bolivia --luego de casi un año de distanciamiento-- por un monto aproximado a los 750 millones de dólares, según el Ministerio de Hidrocarburos.



Petrobras y YPFB firmarán un entendimiento por el cual la estatal petrolera le abrirá a su par brasileña sus campos petroleros y gasíferos, para una explotación conjunta.



Denuncian que nueva Constitución boliviana fue hecha por Chávez

SANTA CRUZ / AFP

La Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente boliviana fue una imposición del gobierno con un texto que viene de Venezuela y es ilegal, dijo el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, en la cabeza de la oposición al presidente Evo Morales.



En entrevista publicada ayer por el diario El Deber, de Santa Cruz, Costas defendió la iniciativa que se impulsó en su departamento y en tres más --Tarija, Pando y Beni-- para dotarse de autonomías en contra del gobierno que los acusa de separatistas.



El prefecto del departamento más rico de Bolivia consideró que un proyecto de Carta Magna aprobado por el oficialismo “es nula de pleno derecho, porque la Constitución fue aprobada con muertos y atropellando la ley”.



Estalla bomba de ETA en juzgado de Sestao

MADRID / AFP

Una bomba estalló en la madrugada de ayer en un juzgado de Sestao (País Vasco, norte) causando daños materiales después que una llamada en nombre del grupo armado separatista vasco ETA avisara de la inminente deflagración, informó el gobierno vasco.



Una voz anónima que dijo hablar en nombre de ETA avisó sobre las 00:30 locales (23:30 GMT) a la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) “que hacia la una de la madrugada iba a estallar una bomba en los Juzgados de Sestao”, según la misma fuente.



“Te llamo en nombre de ETA. A la una va a estallar una bomba en los juzgados de Sestao. ¿Me has entendido?”, advirtió el supuesto activista de ETA, según relatan los medios españoles.



Proponen financiar un futuro Estado palestino

PARÍS / AFP

La comunidad internacional se reúne hoy en París para contribuir a la financiación de un futuro Estado palestino y dar un espaldarazo a las tímidas esperanzas surgidas a raíz de la reunión de Annapolis sobre Oriente Medio de finales de noviembre.



Se espera que alrededor de 90 delegaciones participen en esta conferencia de donantes encargada de recaudar los 5 mil 600 millones de dólares solicitados por la Autoridad Palestina para un plan económico trienal (2008-2010).



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, asistirán a esta cita organizada en torno al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas.



Expectativa por testigos en caso Fujimori

LIMA / AFP

El juicio público al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos ingresa hoy a su segunda semana con la fase final del interrogatorio del fiscal y la presentación de testigos que podrían decidir la suerte del procesado, quien enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión.



La fiscalía buscará mejorar su papel inquisitorio tras recibir críticas de ex procuradores anticorrupción y de los abogados de las víctimas por practicar un estilo diplomático y poco confrontativo hacia Fujimori, dando paso a su entender a respuestas evasivas de éste sobre las acusaciones de fondo.



El ex procurador Antonio Maldonado incluso se preguntó si la fiscalía quería ganar o no el caso y el ex procurador César Azañedo lo instó a variar la acusación porque “la valla de la acusación fiscal es muy alta” ya que ésta se ha propuesto probar que Fujimori integró y ordenó al grupo Colina matar.