Tres músicos cubanos piden refugio en Brasil

Tres músicos cubanos desaparecidos en Brasil desde el miércoles pidieron refugio este lunes en el país sudamericano, dijo un portavoz de la Policía Federal.



El vocalista Miguel Angel Núñez Costafreda (40 años) y los guitarristas Arodis Veredecia Pompa (36) y Juan Alcides Díaz (42), del grupo 'Los Galanes', presentaron su pedido ante la Policía Federal de la turística ciudad de Recife (nordeste), dijo el vocero.



La Policía estaba a la búsqueda de los tres músicos que no retornaron a Cuba el pasado miércoles con el resto de la banda al término de una gira de una semana.



Los tres recibirán un salvaconducto que les asegura su permanencia en el país hasta se expida el Comité Nacional para los Refugiados de Brasil (Conare), informó el diputado opositor Raul Jungman quien dijo haber intervenido para evitar que los músicos, con el visado expirado desde el viernes, fueran extraditados.



Alegaran restricción a la diversidad cultural

Los músicos alegarán ante el Conare que el gobierno cubano restringió mucho las manifestaciones artísticas y la diversidad cultural, y que eso los afectó personalmente, dijo telefónicamente desde Recife el abogado brasileño José Antonio Ferreira que los representa.



El diputado Jungman, en tanto, explicó que "ellos habían adoptado actitudes disidentes".



"Cuando supimos que habían desaparecido, pedimos un habeas corpus preventivo a la justicia, para que no pudieran ser extraditados", dijo el diputado. "Ya estábamos escaldados con el ejemplo de los dos boxeadores que (tras desertar en los Juegos Panamericanos de julio) fueron enviados a Cuba antes de que pudieran expresar su voluntad en público", añadió.



El juez negó el pedido y el legislador se dirigió al ministro de Justicia, Tarso Genro, quien, según él, garantizó que no serían detenidos ni extraditados y que están bajo protección de la ley hasta que el organismo autónomo de los refugiados decida.



"Estaban muy tensos porque tienen información de los boxeadores devueltos a Cuba desde Brasil este año", comentó por su parte el abogado brasileño.



Caso de atletas los preocupa

Los boxeadores Guillermo Rigondeaux y Erislandy Lara, que desertaron de su delegación durante los Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro este año, fueron devueltos a su país en un secreto y rapidísimo operativo de la policía.



Otros dos atletas cubanos de los Panamericanos, el jugador de balonmano Rafael Costa Capote y el ciclista Michel Fernández García, en cambio, pidieron y obtuvieron asilo.



Los músicos dieron una entrevista a la televisora Globo indicando su intención de quedarse en Brasil. "Yo amo brasil desde niño", dijo uno.



La banda, con 7 integrantes que habitualmente toca en un restaurante de La Habana, llegó a Brasil el 5 de diciembre, a través de un contacto con el Instituto Cubano de Amistad entre los Pueblos, y su retorno estaba previsto para el 12, dijo el productor que los trajo, Jair Pereira.