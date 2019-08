Chávez pide investigar la muerte de Bolívar

El presidente venezolano, Hugo Chávez, instó el lunes a los "organismos del Estado" a que investiguen las "verdaderas" causas de la muerte del prócer Simón Bolívar, quien, en su opinión, no habría fallecido a causa de tuberculosis como indica "la historia oficial".



Chávez también anunció que es hora de "abrir" el sarcófago que contiene los restos de Simón Bolívar (1783-1830) en el Panteón Nacional, centro de Caracas, y verificar si son auténticos, durante el acto conmemorativo del 177 aniversario de la muerte del Padre de la Patria.



Sospecha que lo asesinaron



El mandatario volvió a calificar de "extrañas" las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Bolívar, quien, según ha dicho Chávez en los últimos meses, podría haber sido "asesinado".



"Yo insto a los entes del Estado correspondientes a que, a partir de hoy, se inicie una investigación (...) la ciencia permite conocer cosas que hace 100, 200 años no se podían conocer", declaró en el acto oficial, transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.



Aclaró que "en este momento no" puede afirmar que Bolívar fue "asesinado", "una hipótesis" que -dijo- no es solo suya, sino también de historiadores, como el venezolano Luis Salazar.



Impacto en la justicia



Reconoció que desvelar la "verdad" sobre la muerte de El Libertador "no tendría ningún impacto en la realidad de hoy", pero sí "en la justicia".



El acto solemne se celebró en el Panteón Nacional, donde reposan los restos de Bolívar, cuya autenticidad volvió a poner en duda el jefe del Estado y promotor de la "revolución bolivariana".



Citó documentos de mediados del siglo pasado que relatan hipótesis de médicos venezolanos sobre la posibilidad de que los restos que reposan en el Panteón no sean de Bolívar, así como otros documentos sobre la supuesta negativa de los Gobiernos de entonces de "abrir" el sarcófago y estudiar "los huesos".



"Abrir, ahora sí, ese sacrosanto ataúd y revisar con los adelantos científicos los restos que hay allí.¡Ojalá sean los de Bolívar!, pero hay dudas, suficientes dudas", dijo Chávez. "No tenemos nada para afirmar que no son (los restos de Bolívar), lo que queremos es asegurarnos que son", insistió.



En su larga alocución, de más de cinco horas, el presidente leyó varias cartas escritas por Bolívar unos tres meses antes de su muerte el 17 de diciembre de 1830 en la ciudad colombiana de Santa Marta.



En ellas, El Libertador habla de participar en unas "elecciones" para volver a encabezar el "Ejecutivo" de la Gran Colombia, destacó el mandatario.



"Bolívar se estaba declarando en campaña", comentó Chávez, al leer unas de las cartas en las que el prócer señalaba la necesidad "crear de nuevo esta patria que se ha disuelto (Gran Colombia)".



Tras destacar como enérgicas las iniciativas que Bolívar plasmó en sus cartas fechadas en septiembre de 1830, el gobernante se preguntó si "alguien pudiera decir que este hombre tenía alguna enfermedad grave en ese momento".



La agonía de Bolívar



Citó misivas fechadas en octubre de 1830 en las que Bolívar habla de que se siente "un poco malo, se queja de un vómito negro, la bilis, dolores en los huesos, pero por ninguna parte aparece, por cierto, algo que haga pensar en una tuberculosis", indicó Chávez.



Resaltó que en otras cartas de noviembre de 1830 El Libertador "narra lo que siente", que ha "perdido las fuerzas" y no puede con su "esqueleto".



"Y de un momento a otro, él (Bolívar) se va como desintegrando, en pocos días, de manera muy acelerada y de manera, yo diría también, muy extraña", afirmó el presidente.



"¿Qué lo paró, qué causó toda esta complicación en cuestión de horas (...) cómo es que el general aquel, en campaña, se acabó? ¿Tuberculosis? ¿Qué tipo de tuberculosis?", se preguntó.



El mandatario destacó que la muerte de Bolívar aceleró las divisiones regionales y el proceso de "entrega del poder a las oligarquías" y "el imperio de Estados Unidos comenzó a asentarse en Venezuela".