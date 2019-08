Sarkozy hace pública su relación con ex modelo

El presidente francés Nicolas Sarkozy dejó ver públicamente su relación con la ex modelo Carla Bruni, con la que fue a pasear al parque de atracciones Disneyland el pasado fin de semana, dos meses después de su divorcio.



La vida privada del jefe del Estado, de 52 años, vuelve una vez más al dominio público con su acuerdo tácito, según los diarios que publicaron las fotos de la pareja.



Carla Bruni, de 39 años, es una franco-italiana, ex modelo y cantante desde 2002. Ha publicado tres discos vendidos en varios millones de ejemplares. La ex modelo ha sido relacionada sentimentalmente con varias estrellas, entre ellas, el cantante de los Rolling Stone, Mick Jagger.



El sábado, varios fotógrafos tomaron una serie de fotografías del jefe del Estado y la ex modelo paseando en el parque de atracciones Disneyland, a unos 40 kilómetros de París. La información fue dada al día siguiente por el portal internet del semanario L’Express, y, el lunes, la relación entre Sarkozy y la ex modelo-cantante estaba en las primeras páginas de numerosos diarios.



El presidente y la ex modelo estaban en la portada del diario popular Parisien/Aujourd’hui en France. Nicolas Sarkozy y “su amiga Carla” en Disneyland, y “Se muestran juntos” titulaba el periódico. “Sarkozy se expone con Bruni”, comentaba en las páginas interiores.



“Carla Bruni, la amiga del presidente”, escribe el diario de derechas Le Figaro, que en un cuarto de su portada muestra un retrato de la ex modelo sola, y en las páginas interiores la portada de la revista Point de Vue, del próximo miércoles.



El diario de izquierdas Liberation se refirió a un “cuento de hadas en Disneyland”, estimando que el jefe del Estado volvía a hacer de su vida privada una cuestión de farándula. Las cadenas de televisión informativas daban amplia difusión a la noticia, destacando que la pareja se había dejado fotografiar.



Según la dirección de la revista Point de Vue, especialista en cuestiones de celebridades y de la nobleza, que publicará la fotos en la edición de esta semana, Sarkozy y la ex modelo “tenían ganas de dar a conocer” su relación. “De lo contrario no veo por qué habrían ido a Disneyland a mirar la parada de Mickey”, comentó Colombe Pringlem directora de la redacción de la revista.



Según el portal internet del semanario L’Express, una decena de fotógrafos profesionales tomaron fotos de la pareja “sin disimularse”. La Presidencia francesa no hizo comentarios.



El año pasado, cuando se conocieron públicamente los problemas matrimoniales de la pareja formada por Nicolas y Cecilia Sarkozy, el ahora mandatario había prometido no comentar nunca más su vida privada.



El 18 de octubre, Nicolas y Cecilia Sarkozy anunciaron su divorcio al cabo de once años de matrimonio. El anuncio de este divorcio creó una situación totalmente inédita para un presidente francés, poniendo fin así a varios meses de rumores y especulaciones.



Primer divorciado elegido a la Presidencia francesa (ya estaba divorciado una primera vez) Nicolas Sarkozy es el primer jefe del Estado francés que se divorcia durante su mandato.



El jefe de la oposición socialista, François Hollande, afirmó “no tener comentario alguno que hacer”, sobre las fotos publicadas el lunes. “O la prensa estaba allí casualmente o bien había sido convocada”, comentó sin embargo.