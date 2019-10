Macri pidió "apoyo final" para la segunda vuelta

Argentina |

| 21 Junio 2007 |

12 p.m. |

LA NACION

Tras el contundente triunfo de Mauricio Macri con el 45,6% de los sufragios , el candidato a jefe del gobierno porteño por Propuesta Republicana (Pro), agradeció esta mañana "semejante catarata de votos" en la primera vuelta de la elecciones a jefe de gobierno realizadas ayer y pidió "el apoyo final para la segunda vuelta" el 24 de este mes.



En una conferencia de prensa junto a su compañera de fórmula, Gabriela Michetti, Macri reveló esta mañana que fue felicitado por el jefe de gobierno, Jorge Telerman, pero lamentó que "nadie llamó desde el gobierno nacional" para expresarle su reconocimiento por su victoria.



"Me llamó el señor Telerman, nos felicitó a mí y a Gabi, pero no hablé con ningún otro candidato, ni nadie me llamó desde el gobierno nacional", sostuvo.



El líder de Pro manifestó que ayer ganó "otra forma de hacer política" y tras agradecer el apoyo de los ciudadanos agregó: "Sabemos cuáles son los problemas y ofrecemos soluciones concretas, que demuestren que sus impuestas vuelvan a todos con mejor calidad de vida".



Macri también se mostró conciliador con aquellos que no votaron la fórmula de Pro y agradeció la conducta cívica.



"Aquellos que no nos han votado reconocen que proponemos algo sin maldad, sin dobles intenciones", expresó.



Consulta popular. Respecto de la consulta sobre la policía porteña, dijo que no le parece que sea necesaria y que iba llamar al jefe de gobierno para ver si se podía desistir de realizarla.



"Estábamos por pegarle un llamado al jefe de gobierno para preguntarle si tiene sentido, porque todos quieren tener seguridad propia. Creo que el presidente va a transferir la policía antes de fin de año, porque seguir soportanto a Aníbal Fernández en materia de seguridad es insalubre", indicó.



Las elecciones de octubre. Asismismo, dijo que este triunfo presenta una alternativa para las elecciones presidenciales de octubre.



"Hoy nuestra vocación es hablar con los vecinos. Ya después del 24 podremos pensar en lo nacional. Nosotros tenemos que focalizarnos fuertemente en la gestión. Aunqeu hay que descartar que, en lo personal, yo deje el gobierno porteño para para hacerme cargo de otra cosa", destacó.



Con la mira en el 24. Pensando en la segunda vuelta, el líder de Pro manifestó que continuarán trabjanado en la campaña y que focalizarán las propuestas para cada uno de los barrios.



"Vamos a trabajar no para ir de concejal a millonario ni para ser famoso. Y eso lo reconocen quienes no nos han votado. En América latina ninguna fuerza que sacó más de ocho puntos perdió la segunda vuelta. Nosotros vamos con 22 puntos", aseguró.