El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

17 Diciembre 2007 |

7:54 p.m. |

END

Capturan barco tico con 800 kilos de coca cerca de Guatemala

San José / ACAN-EFE

La Guardia Costera de Estados Unidos capturó en aguas internacionales, frente a las costas de Guatemala, una embarcación costarricense con un cargamento de 800 kilos de cocaína y arrestó a sus cuatro tripulantes, informó ayer una fuente oficial.



El Ministerio de Seguridad de Costa Rica indicó ayer en un comunicado que la detención se produjo el pasado viernes, y que las autoridades estadounidenses entregarán a los sospechosos el próximo miércoles a la Policía costarricense.



Ex dictador uruguayo Álvarez detenido y procesado

Montevideo / EFE

El ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez fue detenido y procesado ayer por delitos de traslados clandestinos ocurridos en 1978, informaron medios locales.



Álvarez, que según fuentes policiales fue detenido por Interpol, quedó a disposición del juez penal Luis Charles, quien lo procesó.



Medvédev proclamado candidato presidencial en Rusia

Moscú / EFE

El vice primer ministro Dmitri Medvédev fue proclamado ayer candidato presidencial del partido oficialista Rusia Unida, y tendrá como jefe de Gobierno al actual presidente ruso, Vladímir Putin, si gana las elecciones del 2 de marzo de 2008.



De esta forma, el oficialismo ha apostado por el tándem Medvédev-Putin para garantizar la continuidad del rumbo político del Kremlin de los últimos ocho años.



UE apoya al Mercosur con 71.5 millones de dólares

Montevideo / EFE

La Unión Europea (UE) entregará al Mercosur unos 71.5 millones de dólares como ayuda no reembolsable para fortalecer el proceso de integración de ese bloque regional que ayer inauguró en Montevideo su cumbre semestral.



El comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el español Joaquín Almunia, y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano, firmaron este lunes una declaración conjunta, en el marco de la cumbre del Mercosur, que recoge la aportación de ese monto por parte de la UE.



Conferencia de donantes de Palestina recauda 7,400 millones

París / EFE

La comunidad internacional acordó ayer entregar 7,400 millones de dólares a los palestinos para financiar el plan de reformas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para los próximos tres años, indicó el ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner.



Esta suma supera con creces los 5,600 millones de dólares que los palestinos habían pedido para aplicar su plan de 2008 a 2011 durante la Conferencia de donantes celebrada ayer en París.



Irán dice recibió ochenta toneladas de combustible nuclear

Teherán / EFE

El Gobierno iraní confirmó ayer que ha recibido 80 toneladas de combustible nuclear enviado por Rusia para la central atómica de Bushehr, que ingenieros rusos construyen en el este iraní.



“La primera remesa llegó ayer lunes, y el suministro de combustible continuará y llegará a Irán conforme a las fechas acordadas” con Moscú, dijo el presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Reza Aqazadeh, según la agencia IRNA.



Aplazan de nuevo votación para elegir presidente libanés

Beirut / EFE

La votación del presidente libanés fue aplazada de nuevo ayer hasta el próximo sábado, a pesar del consenso entre todos los grupos políticos y la presión internacional para que se elija al jefe del Ejército, Michel Sleiman.



El portavoz de la presidencia del Parlamento, Mohamad Balut, fue el encargado de anunciar este nuevo aplazamiento, el noveno que se produce, de la sesión de la cámara en la que debe votarse al nuevo jefe del Estado.



Abolida pena de muerte en Nueva Jersey

Nueva York / EFE

Nueva Jersey se convirtió ayer en el primer estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte desde que ésta se restituyó en todo el país en 1976, año desde el que se ha aplicado a 1,099 personas.



“Éste es un día de progreso para nosotros y para los millones de personas de nuestra nación y de alrededor del mundo que rechazan la pena de muerte como una respuesta moral”, apuntó el gobernador Jon Corzine, después de firmar ayer el proyecto aprobado ya por el Parlamento estatal.



Rey Alberto II de Bélgica ordena formación de Gobierno interino

Bruselas / EFE

El rey Alberto II de Bélgica encargó ayer al primer ministro, Guy Verhofstadt, la formación de un Gobierno interino para atender los asuntos urgentes y emprender una negociación dirigida a reformar las instituciones.



Según un comunicado del Palacio Real, Verhofstadt, liberal flamenco, aceptó la petición del monarca.