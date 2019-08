EEUU: Democracia llegará "pronto" a Cuba

La Casa Blanca emitió este martes que la democracia llegaría "pronto" a Cuba, en la primera reacción oficial estadounidense a una carta de Fidel Castro en la que dijo que no se "aferra" a cargos, sino que abrirá el paso a nuevas generaciones en la isla.



"Es una carta interesante. Es difícil entender qué está diciendo o qué quiere decir (...); por lo tanto sólo continuamos trabajando por la democracia en la isla y creemos que ese día llegará pronto", dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.



El líder cubano, Fidel Castro, afirmó el lunes que no se aferra al poder ni cerrará el paso de las nuevas generaciones, en una carta en la que se refirió a su futuro político por primera vez desde que cedió el mando a su hermano Raúl en julio de 2006.



"Mi deber elemental no es aferrarme a cargos, ni mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes, sino aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que me tocó vivir", dijo en el mensaje leído en la televisión oficial cubana.



Castro delegó provisionalmente todos sus cargos a Raúl el 31 de julio de 2006 debido a una crisis de salud.