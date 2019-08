Castro habla de dar paso a una nueva generación en el poder

El líder cubano, Fidel Castro, quien no ha aparecido en público desde hace 16 meses, ha hablado por primera vez de la posibilidad de dejar el poder a una generación más joven.



"Mi deber elemental no es aferrarme a cargos y mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes, sino aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que me tocó vivir", aseguró Castro el lunes.



El dirigente cubano, de 81 años y convaleciente desde julio del año pasado tras sufrir una grave enfermedad intestinal, lanzó este mensaje en una carta leída en el programa de la televisión cubana "Mesa Redonda".



Su reflexión llegó al final del amplio escrito en el que comentaba la reciente conferencia sobre Cambio Climático de Bali y que fue recibido instantes antes del comienzo del programa, según explicó el presentador Randy Alonso.



El texto fue leído además en presencia del canciller cubano, Felipe Pérez Roque, quien participaba en "Mesa Redonda". Esta declaración es la primera en la que se refiere a la posibilidad de renunciar definitivamente a alguno de sus poderes desde que dejó temporalmente la jefatura del Estado el 31 de julio de 2006 a su hermano Raúl, sólo cinco años menor que él.



Precisamente, Cuba celebrará elecciones parlamentarias el 20 de enero, para designar a los miembros de su Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) que, a su vez, y en un plazo de 45 días, deberán elegir a los 31 miembros del Consejo de Estado, la más alta instancia del Ejecutivo en la isla caribeña.



El Consejo de Estado ha sido presidido por Fidel Castro desde su creación, en 1976, tras la revolución comunista que lideró en el país.



La fecha del 5 de marzo, cuando debe culminar el nuevo proceso político, es decisiva para confirmar la continuación de Castro como líder de la nación.



En medio de este proceso, el líder cubano ya ha sido designado como candidato por Santiago de Cuba, en el este del país, para los comicios al Parlamento.



Una nominación que no implica la renovación automática de su mandato como máxima autoridad cubana, después de cinco décadas de ejercicio, por lo que el régimen tiene ahora abiertas otras posibilidades para designar a su líder.



Primera vez que alude a su posible renuncia



Desde su enfermedad y tras ceder el poder a su hermano Raúl, Castro ha lanzado varios mensajes aprovechando temas de actualidad, como ha sido en este caso la cumbre sobre cambio climático en Bali. Sin embargo, nunca había aludido a su posible renuncia definitiva o la dejación de alguna de sus funciones.



"Pienso como (Óscar) Niemeyer que hay que ser consecuente hasta el final", agregó Castro en otro momento de su mensaje, en referencia a este reconocido arquitecto brasileño que acaba de cumplir cien años y no ha dejado de trabajar.



"No albergo ilusiones, mi más profunda convicción es que las respuestas a los problemas actuales de la sociedad cubana" con un grado educacional alto y casi un millón de graduados universitarios "requieren más variantes de respuesta para cada problema concreto que las contenidas en un tablero de ajedrez", afirmó.



El jefe de la revolución cubana indicó que "ni un solo detalle se puede ignorar, y no se trata de un camino fácil si es que la inteligencia del ser humano en una sociedad revolucionaria ha de prevalecer sobre sus instintos".



En el mensaje, Castro no habló de su futuro ni de su estado de salud, del que se desconocen los detalles concretos. Las últimas imágenes de Castro fueron difundidas en el programa "Aló Presidente" que el gobernante venezolano, Hugo Chávez, realizó en Santa Clara (centro del país) a mediados de octubre pasado.