El mundo al día

18 Diciembre 2007

8:16 p.m. |

Rafsanyani: Irán no debe dar marcha atrás en su plan nuclear

Teherán / EFE

El ex presidente y clérigo iraní moderado Hashemí Rafsanyani consideró ayer que este país “no debe dar marcha atrás” en sus actividades nucleares, y reiteró que éstas “son pacíficas”.



“Tenemos que seguir adelante con el mismo camino que hemos empezado y no retroceder bajo ningún concepto”, dijo Rafsanyani, quien ocupa el cargo de jefe de la Asamblea de Expertos, la institución mas importante del régimen iraní.



Timoshenko vuelve al poder en Ucrania

Kiev / EFE

Yulia Timoshenko, una de los líderes de la Revolución Naranja de 2004, volvió ayer al poder tras ser ratificada como primera ministra por la Rada Suprema, el Parlamento unicameral ucraniano.



La candidatura de Timoshenko, presentada por el presidente Víctor Yúschenko, fue apoyada por 226 de los 450 diputados, justo los necesarios para su aprobación, en una singular votación a mano alzada.



Río Grijalva vuelve a inundarse en el sur México

Juan de Grijalva, México / EFE

Las aguas del río Grijalva, el segundo más caudaloso de México, volvieron ayer a fluir en el sur de México al ser retirado un tapón natural que cortó el cauce el pasado 4 de noviembre.



El río comenzó a fluir nuevamente a las 10.25 hora local (17.25 GMT) bajo la cercana supervisión de las autoridades federales desplazadas a la zona, constató Efe.



España y Libia impulsan cooperación económica

Madrid / EFE

España y Libia acordaron impulsar la cooperación bilateral en materia económica, de inmigración y de lucha contra el terrorismo durante la primera visita oficial a Madrid del líder libio, Muamar al Gadafi, que concluyó ayer.



En la segunda y última jornada de la visita, el mandatario libio se reunió con un grupo de empresarios españoles, visitó el ayuntamiento de la capital de España y, como despedida, almorzó con los Reyes Juan Carlos y Sofía en el Palacio Real.



Bush anuncia que EU reducirá arsenales nucleares

Washington / EFE

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, aprobó ayer una “reducción importante” de los arsenales nucleares del país al finalizar el año, anunció la Casa Blanca.



Un comunicado oficial señaló que la medida fue tomada a recomendación de los departamentos de Defensa y de Energía, y sigue a una resolución similar adoptada en 2004.



Tropas turcas penetran a Irak y luego vuelven a sus bases

Bagdad / EFE

Las tropas turcas penetraron ayer en el Kurdistán iraquí supuestamente en busca de milicianos del PKK, pero luego se retiraron a sus bases en Turquía, anunció ayer un comunicado del Gobierno autónomo kurdo iraquí, citado por la agencia Asuat al Iraq.



“Los cerca de 500 soldados turcos que cruzaron la frontera entre Irak, Irán y Turquía en la región de Jowakork, en el noreste de Irak, comenzaron a volver esta tarde a sus puestos en territorio turco”, se indica en la nota.



ONU insta a moratoria internacional a pena de muerte

Naciones Unidas / EFE

El plenario de la Asamblea General de la ONU adoptó ayer una resolución impulsada por la Unión Europea (UE) que, por primera vez, insta a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte.



El texto fue aprobado por 104 votos a favor, 54 en contra y 22 abstenciones, mientras que cinco de los 192 países que conforman el órgano legislativo de la ONU no participaron en la votación.



Primera condena a militares tras anulación de “leyes del perdón”

Buenos Aires / EFE

La Justicia argentina dictó ayer penas de 20 a 25 años de prisión para siete antiguos mandos del Ejército y un ex policía en la primera condena a militares por delitos de represión durante la dictadura desde la anulación de las “leyes del perdón”, en 2003.



Las condenas fueron dictadas por las responsabilidades de los acusados en el secuestro y la desaparición de una veintena de guerrilleros.



Abren colegios electorales para presidenciales en Corea del Sur

Seúl / EFE

Los colegios electorales abrieron ayer a las 06:00 hora local del miércoles (21.00 GMT del martes) para acoger a los 37 millones de votantes que elegirán al candidato que será presidente de Corea del Sur durante los próximos cinco años, según informó la televisión pública KBS.



Los surcoreanos tendrán doce horas para acudir a los más de 13,000 colegios electorales repartidos por todo el país, en unas elecciones que, según presumen los sondeos, tendrá una participación notablemente menor que las anteriores elecciones presidenciales.