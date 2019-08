El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

19 Diciembre 2007 |

8:38 p.m. |

END

Chávez llega a cumbre a La Habana

La Habana / EFE

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó ayer a Cuba en su tercer viaje en dos meses para asistir el próximo viernes a la IV Cumbre de Petrocaribe y para entrevistarse con su amigo y aliado, el líder cubano Fidel Castro.



Chávez está de nuevo en Cuba después de su visita de octubre pasado durante los homenajes al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara en la ciudad de Santa Clara, y de cumplir una escala técnica el 21 de noviembre, tras una gira a Oriente Medio y Europa.



Aunque oficialmente no se ha informado del encuentro que Chávez anunció ayer en Montevideo, donde señaló que hoy estaría en La Habana “almorzando con otro de estos indispensables”, al referirse a Fidel Castro, los antecedentes indican que la reunión se producirá durante su visita.



Chávez ha visitado al menos en ocho ocasiones a Castro desde que el líder cubano contrajo una grave enfermedad intestinal a finales de julio de 2006 que lo mantiene en obligada convalecencia y alejado de sus cargos políticos, y siempre que ha venido a La Habana se ha entrevistado con él.



Congreso aprueba fondos para Irak, Afganistán y Colombia

Washington / EFE

El Congreso de EU aprobó ayer un amplio proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2008, que incluye 70,000 millones de dólares asignados a las campañas militares en Irak y Afganistán, y fondos para el Plan Colombia.



En su última votación del día, la Cámara de Representantes aprobó, con 272 votos a favor y 142 en contra, un proyecto de ley de 555,000 millones de dólares que, además de los fondos para la guerra en Irak, también financia las operaciones de catorce agencias del Gobierno federal.



Entre otros elementos, la iniciativa autoriza un total de 545.6 millones de dólares para el Plan Colombia contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, aunque la cifra representa 43.4 millones de dólares menos de lo solicitado por el Gobierno de Bush.



Gobierno extraditará 4 colombianos a EU

Bogotá / EFE

El Gobierno colombiano autorizó la extradición de cuatro nacionales a Estados Unidos y condicionó la de otro “al cumplimiento de exigencias dentro del proceso de paz con las autodefensas” (paramilitares), informaron ayer fuentes oficiales. Los afectados, todos por delitos relacionados con narcotráfico, son John Diknar Arango Oviedo, Gilberto Sánchez Monsalve, Ranfer Manuel Ríos Mercado y Beatriz Eugenia Ramírez Lugo. El miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyo envío queda en suspenso, fue identificado como Martín Peñaranda Osorio.



John Diknar Arango Oviedo es requerido por la Corte del Distrito Sur de California; Gilberto Sánchez Monsalve, por la del Distrito Este de Nueva York, y Ranfer Manuel Ríos Mercado, por la del Distrito de Columbia.



Fujimori “no tuvo ni idea de detenciones”

Lima / EFE

El ex presidente peruano, Alberto Fujimori, declaró ayer que no tuvo “ni idea” de las detenciones de políticos, periodistas y empresarios tras el autogolpe de Estado que dio en 1992, y evitó precisar quién ordenó esas capturas, en su declaración en el juicio que se le sigue por violaciones a los derechos humanos.



El ex mandatario dijo que fue “una sorpresa” para él la detención del periodista Gustavo Gorriti, entonces corresponsal del diario español El País, y agregó que desconocía “totalmente” quién dio la orden para su captura y reclusión en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).



El secuestro de Gorriti y del empresario Samuel Dyer hace parte de uno de los tres casos por violación a los derechos humanos en el juicio iniciado este mes en Lima contra el ex gobernante (1990-2000).



ELN libera a alcaldesa del noroeste colombiano

Bogotá / EFE

La guerrilla colombiana del ELN dejó libre a Ana Hasbleidy Ledesma García, alcaldesa de la localidad selvática de Bagadó, departamento del Chocó (noroeste), secuestrada hace casi un mes, pese a su estado de embarazo, informó ayer una fuente oficial. El secretario de gobierno del Chocó, Modesto Serna Córdoba, precisó desde Quibdó, capital de ese territorio, que Ledesma García, una economista de 42 años, está “deprimida” y es sometida a estudios médicos para establecer su real estado de salud.



Ledesma García fue tomada cautiva el pasado 23 de noviembre por una treintena de hombres de la facción “Manuel Hernández ‘El Boche’”, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerca de una pequeña aldea situada en la zona rural de Bagadó, conocida como “La F”.



Los rebeldes interceptaron el vehículo donde viajaba, la separaron de sus escoltas y la llevaron a una zona montañosa. Según Serna Córdoba, por la puesta en libertad de la alcaldesa no hubo ningún pago y atribuyó esa decisión de los guerrilleros a la “presión de la comunidad”, que exigió la liberación de la funcionaria.



Incineran viva a una mujer en Ciudad Juárez

México / AFP

Una mujer fue rociada con gasolina e incinerada viva este miércoles en Ciudad Juárez, norte de México, informó la secretaría de Seguridad Pública municipal.



Vecinos vieron el cuerpo en llamas aún con vida y solicitaron auxilio a personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que al llegar encontró apagado el fuego y a la mujer muerta, añadió la corporación.



La Fiscalía Mixta que Investiga Homicidios de Mujeres en Juárez, donde han sido asesinadas desde 1993 más de 380 según cifras oficiales, registra en total 20 asesinatos en lo que va del año. En marzo de este año fue quemada otra mujer.