Padre de militar en poder de FARC cruzó frontera venezolana

Bogotá-Caracas / EFE



El profesor Gustavo Moncayo, padre del cabo del Ejército colombiano Pablo Emilio Moncayo, quien cumple mañana 10 años en poder de las FARC, cruzó la frontera con Venezuela en la caminata que emprendió el pasado 19 de noviembre en Bogotá.



La singular marcha de Moncayo, que tiene como antecedente inmediato otro recorrido a pie de más de un mil kilómetros desde Sandoná (suroeste) hasta Bogotá, entre junio y agosto pasados, concluirá en Caracas con un encuentro con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.



Moncayo, de 57 años y profesor de Sociales, busca con las caminatas un acuerdo humanitario que derive en la puesta en libertad de su hijo, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde diciembre de 1997, y de los centenares de secuestrados de esa guerrilla.



Pablo Emilio Moncayo fue secuestrado en un ataque el 21 de diciembre de 1997 en el cerro de Patascoy, donde funcionaba una base de comunicaciones de la fuerza pública, y hace parte de una lista de 45 rehenes que las FARC busca "canjear" por unos 500 de sus guerrilleros presos.



Entre estos "canjeables" figuran, además del cabo Moncayo, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa, tres estadounidenses, decenas de soldados y policías, y varios políticos colombianos.



El padre del militar partió hoy de Cúcuta, atravesó la pequeña localidad de Villa del Rosario, y cruzó el puente Simón Bolívar, el puesto fronterizo entre los dos países, acompañado, entre otras personas, por su hija Yuriana. Con una camiseta blanca, la bandera de Colombia y con sus manos atadas a una cadena que cuelga desde el cuello y una fotografía de su hijo, Moncayo realiza su recorrido.



La siguiente parada del profesor Moncayo será San Antonio del Táchira, primera población venezolana, y calcula llegar a Caracas en unos 30 días, en un recorrido total desde Bogotá, que suma algo más de 1,400 kilómetros.





Crecen esperanzas

En declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión, Gustavo Moncayo aseguró que el anunció de las FARC de entregar a tres de los rehenes en su poder, “es fundamental, porque abre una esperanza para la posible liberación de los demás secuestrados”.



El pasado martes, las FARC anunciaron que liberarán a la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, al hijo que ésta tuvo en cautiverio con un guerrillero, y a la ex parlamentaria Consuelo González de Perdomo, como un “gesto de desagravio” a los familiares de los secuestrados, a Chávez y a la senadora colombiana Piedad Córdoba.



Moncayo adelantó que al reunirse con el presidente venezolano le agradecerá sus esfuerzos por lograr el canje humanitario y por haber obtenido las “pruebas de supervivencia” de 17 de los 45 secuestrados.



También señaló que le pedirá a Chávez que continúe su labor en favor del canje, pese a que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, canceló esa gestión el pasado 21 de noviembre, dos días después de que el profesor partió de Bogotá. En ese sentido, pidió que se “limen las asperezas y se vuelva a la cordialidad para que logremos retomar el trabajo que se había iniciado con relación al acuerdo humanitario”.



El cabo Moncayo, el secuestrado con más tiempo en poder de las FARC, fue escogido hace pocos días por el diario bogotano El Tiempo, el principal rotativo del país, como “el personaje de año” 2007.