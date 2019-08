Rice dice que EU no tiene enemigos permanentes

La secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice dejó abierta la posibilidad de visitar países como Corea del Norte, Irán o Siria, en caso de que se concreten algunas condiciones, afirmando que Washington no tiene “enemigos permanentes” y que busca “poner fin al conflicto”.



“Nosotros no tenemos enemigos permanentes. Estados Unidos no los tiene. Tenemos una política que está dispuesta a poner fin al conflicto y al enfrentamiento con cualquier país que esté dispuesto a llegar a un acuerdo en estos términos”, dijo Rice, interrogada acerca de si estaba preparada para visitar Corea del Norte, Irán o Siria.



“Hemos dado señales claras para mejorar las relaciones con todos esos países”, agregó en conferencia de prensa. En lo que concierne a Corea del Norte, Rice recordó que los acuerdos de septiembre de 2005 y del 19 de febrero pasado contienen “un avance hacia mejores relaciones” bilaterales.



¿Se reunirá con iraníes?

Si Irán hace otro tanto, “entonces estoy dispuesta a reunirme con mi homólogo en cualquier parte y en cualquier momento y hablar sobre cualquier tema”, agregó.



Además, Rice dijo querer visitar Libia, país al que muestra como ejemplo por haber decidido en 2003 renunciar a tener armas de destrucción masiva. “Espero con impaciencia tener la oportunidad de visitar Libia”, dijo. “Creo que es importante”, agregó.



Sin embargo, al mismo tiempo Rice instó a la comunidad internacional a ejercer presiones “más intensas” sobre la junta de gobierno de Birmania.



La misión del enviado del secretario general de la ONU, Ibrahim Gambari, “debería ser menos discreta, debería ser más intensa”, declaró. El trato dado a Gambari por la junta birmana es “inaceptable”, añadió.