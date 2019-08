El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

21 Diciembre 2007 |

7:29 p.m. |

END

EU implica a jefe de inteligencia de Venezuela

Miami / AFP

Fiscales del gobierno estadounidense implicaron al director de inteligencia de Venezuela en el caso del maletín con 800,000 dólares del empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson, a quien llamó por teléfono a Miami en dos ocasiones, según revelaron este viernes.



El director de inteligencia de Venezuela, bajo el nombre encubierto de “Arvelo”, llamó a Antonini el 6 de noviembre para decirle que estaba al tanto de sus “preocupaciones” por el escándalo del maletín que intentó ingresar clandestinamente a Argentina, y que esas preocupaciones estaban siendo atendidas, según documentación a la que accedió la AFP.



El jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) de Venezuela es el general de brigada Henry Rangel Silva.



Antonini recibió de parte de agentes encubiertos venezolanos una oferta de 2 millones de dólares si accedía a ocultar el origen y destino del dinero que le fue incautado el 4 de agosto a su llegada a Buenos Aires, indicó el fiscal estadounidense Thomas Mulvihill el lunes en la corte de Miami.



Argentina y Estados Unidos en tensas relaciones

Buenos Aires / EFE

La intervención judicial de EU en el escándalo del maletín con dinero que envuelve a Argentina y Venezuela, puso los vínculos de Buenos Aires con Washington en el momento de mayor tensión en décadas luego de las “relaciones carnales” de los años 90.



A ningún analista local le extrañó que el jefe del Gabinete argentino, Alberto Fernández, dijera que la relación con la Casa Blanca está “en una situación difícil”, porque nunca ha sido fácil.



Pero sí sorprendió el tono ríspido que tomaron rápidamente las cosas cuando se supo que un fiscal adjunto del distrito sur de Florida, EU, dijo tener indicios de que la maleta con 800,000 dólares incautada en agosto pasado en Buenos Aires al venezolano Guido Antonini Wilson, era para la campaña de la ahora presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.



Desde finales del siglo XIX, Argentina ha mostrado primero una política tendente a impedir el liderazgo de EU en América Latina, y luego de confrontación por razones económicas o políticas, salvo en la era de las “relaciones carnales” del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).



Guerrilla argentina no cometió delitos de lesa humanidad

Buenos Aires /EFE

Un tribunal de segunda instancia argentino dictaminó ayer que los delitos cometidos por miembros del grupo guerrillero Montoneros durante la última dictadura militar (1976-1983) no pueden ser considerados “de lesa humanidad”.



La resolución adoptada por la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el sobreseimiento por prescripción del delito del ex líder montonero Mario Firmenich y otros seis imputados por un ataque con explosivos a una dependencia policial en junio de 1976.



Además de Firmenich, la Cámara confirmó el sobreseimiento de los imputados Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza.



Los Montoneros surgieron en la década de los años 70 como un ala nacionalista y de izquierda del Partido Justicialista (peronista), actualmente en el gobierno, pero se abocaron a la lucha armada y cometieron múltiples atentados tras ser expulsados de esa fuerza política en 1974.



NASA aplaza misión para explorar atmósfera de Marte

Washington / EFE

La NASA aplazó para 2013 el lanzamiento de una sonda cuya misión principal es explorar la atmósfera de Marte, se informó oficialmente ayer.



La decisión fue tomada debido a un conflicto de intereses que se planteó en el grupo encargado de elegir al equipo que realizará las investigaciones a partir de los proporcionados por la nave. el lanzamiento de la sonda, que medirá el ritmo con que Marte está perdiendo su atmósfera, estaba previsto para 2011.



Las fuentes declinaron aclarar en qué consistió el conflicto de interés, pero señalaron que en la licitación participaban el Instituto Southwest de Investigaciones (en Texas) y la Universidad de Colorado.



Según Doug McCuiston, director del programa de exploraciones de Marte en la NASA, el comité encargado de la selección fue disuelto y se nombrará otro.



Tribunal Especial de Líbano tendrá sede en La Haya

Naciones Unidas/ EFE

Las Naciones Unidas y Holanda firmaron ayer un acuerdo que permitirá establecer la sede del Tribunal Especial de Líbano en La Haya, informó la portavoz del secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.



El acuerdo fue suscrito por Larry Johnson, encargado de Asuntos Legales en el Secretariado y Frank Majoor, representante permanente ante la ONU de ese país europeo.



Michele Montas, portavoz del secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, explicó que la firma del acuerdo es resultado de tres meses de negociaciones, que se iniciaron después de que el primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, transmitiese a Ban la disposición favorable de su país a acoger ese tribunal especial. El acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento holandés.



La portavoz informó, además, que el secretario General ha recibido y aceptado las recomendaciones del comité que se había formado para seleccionar a los jueces que integrarán el tribunal y agregó que sus nombres se darán a conocer en un futuro.