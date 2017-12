El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó hoy que respeta "la ética" y "el espíritu" del papa Francisco, con quien dijo tener buenas relaciones, y le pidió ayuda "para impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, invada" a su país.

"Que el papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no me abandone, que no nos abandone", declaró Maduro desde el palacio de Miraflores, durante una rueda de prensa con periodistas nacionales y extranjeros.

El mandatario chavista solicitó asimismo al papa argentino que le asista ante la "obsesión", la "prepotencia" y la "agresividad" del presidente de Argentina, Mauricio Macri, así como ante su homólogo brasileño, Michel Temer, dos líderes que junto a otros 10 gobiernos de la región han denunciado el supuesto talante autoritario de Maduro.

El presidente venezolano confió en que el papa "siga ayudando con el camino del diálogo, de la paz, del entendimiento, de la defensa de la soberanía de Venezuela".

Maduro no tuvo para la Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, y para la Conferencia Episcopal Venezolana las mismas palabras de aprecio que para Francisco.

"Clamo por el espíritu verdadero cristiano del papa y creo en él. Otra cosa es El Vaticano y la secretaría de Estado del Vaticano. Sobre ellos no voy a hablar. Otra cosa es la Conferencia Episcopal (venezolana), sobre ellos no voy a hablar. A ellos que los juzguen los pueblos, los católicos", concluyó Maduro.

La Conferencia Episcopal Venezolana ha sido especialmente crítica con la instalación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo, un órgano que los obispos ven como un instrumento para la implantación de una dictadura militar en el país.