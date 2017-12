Ejército dice a EEUU que Pakistán no busca dinero sino reconocimiento

El jefe del Ejército paquistaní, el general Javed Bajwa, aseveró hoy al embajador estadounidense en Pakistán, David Hale, que el país asiático no busca ayuda financiera sino reconocimiento por sus contribuciones contra el terrorismo en la región.





"El jefe del Ejército dijo que no estamos buscando ninguna ayuda material o financiera de EEUU, sino confianza, entendimiento y reconocimiento por nuestras contribuciones", indicó el servicio de comunicación militar, ISPR, en un comunicado.

La reunión se produjo apenas 24 horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiese a Islamabad de que tiene "mucho que perder" si sigue acogiendo a terroristas y de que la alianza entre ambos países no sobrevivirá si continúa con esa postura.

"Hemos pagado a Pakistán miles de millones de dólares mientras albergan a los mismos terroristas que estamos combatiendo. Esto tiene que cambiar y cambiará de inmediato", dijo ayer Trump tras anunciar esta semana una nueva política para Afganistán, con un aumento de sus tropas sobre el terreno.

En su encuentro con el embajador estadounidense, Bajwa afirmó que Pakistán continuará haciendo todo lo posible para llevar la paz a Afganistán, "no para apaciguar a nadie sino en línea con nuestros intereses nacionales", según la nota.



Anoche, el Ministerio de Exteriores paquistaní, en su primera comunicación oficial tras el discurso de Trump, ya había expresado su "decepción" con Estados Unidos y reiterado que no permite que se use su territorio contra otros países.

El jefe del Ejército consideró la colaboración entre todas las partes implicadas como clave para poner fin a la guerra en el país vecino.

Durante años, Kabul y Washington han acusado a Islamabad de dar supuestamente refugio a grupos insurgentes en su territorio, como la facción de los talibanes red Haqqani, que atentan contra tropas afganas y estadounidenses.



Pakistán ha negado reiteradamente que dé cobijo a grupos terroristas o que diferencie entre "talibanes buenos", aquellos que no suponen una amenaza para el país, y "talibanes malos", que sí atentan contra el Estado paquistaní.