Líder demócrata avisa a Trump sobre batalla para financiar el muro con México

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, alertó hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que sus amenazas de provocar un cierre parcial del Gobierno si no logra fondos para construir un muro fronterizo con México se pueden hacer realidad.



"Si el Presidente persigue este camino, contra los deseos de los republicanos y demócratas, así como la mayoría del pueblo estadounidense, se dirigirá hacia un cierre del Gobierno que nadie querrá y que no logrará nada", dijo Schumer en un comunicado el miércoles.

Durante un mitin este martes en Phoenix (Arizona), el multimillonario dijo que está dispuesto a caer en un cierre del Gobierno para presionar al Congreso a fin de aprobar fondos para un muro fronterizo, una de sus principales promesas de campaña.



"Ahora, los demócratas obstruccionistas no quieren que lo hagamos, pero créanme, si tenemos que cerrar nuestro Gobierno (lo haremos), vamos a construir ese muralla", afirmó.

Incluir fondos federales en los presupuestos del año fiscal 2018, que se debatirán en el Congreso el mes próximo, es para el magnate una de sus prioridades, sin embargo para los demócratas es una línea roja que no están dispuestos a cruzar, y sus votos son necesarios para aprobar cualquier legislación presupuestaria en el Senado.



Algunos republicanos, particularmente de estados a lo largo de la frontera sur, también han expresado escepticismo sobre la construcción de un muro que, además, el presidente pretendía hacer pagar a México.



Si el Congreso y la Casa Blanca no pueden llegar a un acuerdo, o no aprueban un proyecto de ley de gastos para al menos mantener la continuidad de los fondos aprobados en el actual año fiscal -alternativa conocida como Resolución de Continuidad-, el Gobierno se quedaría sin fondos y se vería obligado a un cierre parcial de sus actividades.

La última vez que esto ocurrió fue en 2013, cuando el senador republicano Ted Cruz forzó el cierre al no lograr incluir la retirada de fondos destinados a la reforma sanitaria del entonces presidente Barack Obama dentro de la ley presupuestaria, lo que llevó a la pérdida de cientos de miles de dólares y al desempleo temporal de miles de funcionarios.



La Cámara de Representantes, de amplia mayoría republicana, incluyó dinero para el muro en un proyecto de ley de financiación vinculada a la seguridad nacional que aprobó antes del receso de agosto, pero ese proyecto se considera muerto a su llegada al Senado.



La Administración de Trump inicialmente pidió dinero para el muro fronterizo para la negociación del presupuesto anterior, negociado en mayo, pero reculó ante la presión de los demócratas.