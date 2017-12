La exfiscal venezolana Luisa Ortega afirmó hoy que el jueves entregó al procurador general (fiscal) de México, Raúl Cervantes, "información importante" sobre delitos cometidos en Venezuela, durante una rueda de prensa con la senadora mexicana Mariana Gómez del Campo.



Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-América Latina y el Caribe del Senado, recibió hoy a Ortega, a quien expresó su solidaridad por la "persecución política" en su contra por parte del Gobierno de su país.

"Nosotros, desde México, repudiamos la persecución política de la que está siendo presa ella y su familia, condenamos argumentos turbios y amañados de los que se le acusa de un supuesto fraude en Venezuela. No podemos dejarlo de expresar desde aquí", dijo la senadora del conservador Partido Acción Nacional (PAN).



Gómez del Campo afirmó que Ortega "es una mujer valiente, que ha defendido a los venezolanos, que se atrevió a levantar la voz", situación que no es fácil en un país "donde los derechos humanos no son respetados, las libertades tampoco, donde la democracia desafortunadamente ha sido aplastada en los últimos años".



Expresó a la exfiscal venezolana que cuenta con el respaldo del Senado mexicano, de la Procuraduría General de la República (fiscalía) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores como órganos que están permanentemente pugnando por la legalidad y por la democracia en América Latina.

La legisladora pidió a las naciones de la región sumarse "a estos esfuerzos para fortalecer la democracia y combatir de todas las formas las violaciones permanentes a los derechos humanos".



Por su parte, la exfiscal aseguró que la justicia en Venezuela está negada porque se perdieron el Estado de derecho, la democracia y las libertades.



"Mi país, mi pueblo, en este momento sufre una serie de problemas, una grave crisis de alimentos, de salud, de inseguridad. Yo estoy en el mundo también denunciando esos hechos", manifestó.



Señaló que sus actividades por México, donde este jueves se reunió con el procurador Cervantes, tienen el propósito de abordar el tema de los derechos humanos, "un grave problema que tenemos en Venezuela".

"Fundamentalmente vine hasta este país a reunirme con el procurador general de la República, a quien le entregué alguna información importante relacionada con unas investigaciones que cursan tanto en Venezuela y que pueden ser del interés de este país, pero que de acuerdo a las conversaciones que sostuve con él no puedo revelar mayor información", expuso.



Sin embargo, confió en que, "de acuerdo a las conversaciones sostenidas y a los instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención de Palermo, pudiéramos pronto tener respuesta en torno a los delitos que se cometen en Venezuela y que es imposible que se obtenga justicia".



El pasado 23 de agosto en Brasilia, la exfiscal afirmó que tiene "muchas" pruebas de corrupción contra los principales dirigentes oficialistas y el presidente venezolano Nicolás Maduro, que entregará a otros países para que las investiguen.



"Tengo pruebas en el caso Odebretch que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros", afirmó Ortega en la capital brasileña, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de "corrupción desmedida" en Venezuela.



Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que la acusó de cometer "actos inmorales" y señaló a su esposo de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.



Tras la acusación de la ANC, Ortega abandonó Venezuela y viajó inicialmente hacia Colombia.



Este jueves, el nuevo fiscal de Venezuela, Tarek Saab, acusó a su antecesora de ser cómplice de un presunto desfalco a la nación de al menos 200 millones de dólares en contrataciones de la estatal petrolera PDVSA.