El nuncio apostólico en Colombia, Ettore Balestrero, cree que el viaje que realizará el papa Francisco a Colombia del 6 al 10 de septiembre ayudará al país a "construir un futuro equilibrado" y de reconciliación, según publica hoy Radio Vaticano.



"La visita del papa puede ayudar a construir un futuro equilibrado (...) El papa viene como un peregrino de esperanza y reconciliación", dice el nuncio en Colombia en una entrevista publicada en la web de Radio Vaticano.



Balestrero opina que es posible que durante su viaje el papa Bergoglio invite a Colombia "a no caer en los tentáculos de la corrupción", equilibrando "verdad y misericordia" para poner fin así a cinco décadas de violencia.

"Colombia es un país en gran transformación (...) que está cerrando un capítulo de su conflicto con las FARC", subraya.



Respecto a la exguerrilla de las FARC (convertidas ahora en partido político con el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) explica que la Iglesia "no ha sido parte de las negociaciones, pero ha querido colaborar en algunos aspectos, entre ellos uno muy delicado: tomar conciencia de que las víctimas deben estar en el centro de las soluciones del conflicto".



Balestrero reconoce que Colombia todavía presenta problemas de "violencia y narcotráfico", y que la sociedad está llena de contrastes.

"Por desgracia, la violencia en Colombia no ha acabado porque hay diversos actores y agentes" que la causan. "Pero indudablemente la violencia en los últimos años han disminuido notablemente, en particular la procedente de la guerrilla", afirma.



"Por otro lado, hay otras formas de violencia que por desgracia existían y continúan estando presentes, como las interfamiliares, de tipo urbano. Y estas requieren de un esfuerzo por parte de todos, de mayor coherencia entre la fe y la vida de los colombianos", subrayó.



Balestrero aprovechó también la ocasión para referirse al la única guerrilla que queda activa en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y solicita que se ponga fin "cuando antes a todas las violencias de este grupo, en particular a los secuestros, al reclutamiento de niños, a los ataques a las infraestructuras vitales del país y a toda la siembra de minas antipersona.

A pesar de este contexto de dificultad, el nuncio apostólico en Colombia admite que el país es "rico en recursos naturales y humanos" y que está "conociendo y viviendo un notable desarrollo económico".



Por otro lado, el nuncio, se refiere a la crisis en Venezuela y al gran número de venezolanos que cruzan la frontera con Colombia para dejar su país, y pide a los colombianos que los acojan como a hermanos.



"Las diócesis colombianas y venezolanas, sobre todo las de frontera, están colaborando intensamente para hacer frente a esta emergencia migratoria", explica.



"Para afrontar esta situación, se está ofreciendo continuamente ayuda de primera necesidad, también de carácter jurídico, a los venezolanos que llegan a Colombia", recalcó.