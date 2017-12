Capriles: prohibición de salida de Tintori busca ocultar verdad de Venezuela

El líder opositor venezolano y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, aseguró hoy que la prohibición de salida del país a Lilian Tintori, anunciada antes de que iniciara una gira por Europa, es una medida del Gobierno de Nicolás Maduro para ocultar la realidad del país.



El excandidato presidencial calificó la sanción como "absolutamente irregular, (...) es un delito quitarle el pasaporte a cualquier venezolano, eso no tiene ningún tipo de justificación, con eso el Gobierno cree que va a ocultar la verdad de lo que está ocurriendo en el país", dijo a periodistas durante una visita a una comunidad del estado de Miranda.

Las autoridades venezolanas prohibieron hoy a Tintori, esposa del líder opositor preso Leopoldo López, salir del país para reunirse a partir del lunes con los mandatarios de Francia, España, Alemania y el Reino Unido, cuando la opositora pasaba los controles de inmigración para abordar un vuelo.



El documento oficial difundido por Tintori dice que su pasaporte "presenta detención en salida emanada por el Ministerio Público", que le ha imputado por el hallazgo de 200 millones de bolívares (más de 60.000 dólares a la tasa de referencia oficial) en efectivo en su automóvil.

Tintori iba a ser recibida la próxima semana junto con el jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, por los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante una gira europea en la que también se habría entrevistado con la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.



Capriles subrayó la importancia de la comunidad internacional para el plan de los opositores de lograr un cambio de gobierno y que consiguió el respaldo de numerosos países tras los cuatro meses de protestas callejeras registradas en el país.



El Gobierno de Nicolás Maduro "no tiene forma de sostenerse sin la comunidad internacional, por eso es importante la comunidad internacional", indicó

Para el país caribeño las buenas relaciones internacionales a nivel comercial son fundamentales para reflotar su economía y conseguir nuevas formas de financiación reducidas por los bajos precios del petróleo y las sanciones de la Casa Blanca.



En este contexto el opositor recordó que su país depende de sus aliados para importar alimentos y medicinas, más del 90 % traídos del exterior.



Con medidas como las tomadas contra Tintori, y que antes han sido aplicadas a otros opositores de formas similares, "Maduro pretende seguirnos aislando y esto nos va a dar más razones a los venezolanos para que nos unamos todos y logremos el cambio político que queremos", dijo.



Se refirió también al escenario electoral previsto para elegir a los nuevos gobernadores de los 23 estados del país, anunciados para octubre pero de los que el Consejo nacional Electoral aún no ha dado fecha.

"Hoy es 2 de septiembre y todavía los 30 millones de venezolanos que vivimos en esta tierra de gracia no sabemos que día de octubre serán las elecciones, o si van a ser en octubre", dijo reviviendo un posible escenario que han asomado los opositores de que esos comicios no se celebren.



La tesis de la oposición plantea que el Gobierno de Maduro pudiese evitar esa lisa para no tener que medirse en las urnas en uno de su momento más impopulares, lo que daría una amplia victoria al antichavismo.