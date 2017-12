Peña Nieto se aferra a marcas históricas para apostar por la continuidad

Esgrimiendo marcas "históricas" en materias como pobreza e inversión extranjera, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ha sentado las "bases para un mejor país" y apostó por la continuidad del partido oficialista para seguir con el desarrollo y enfrentar el mayor reto, la inseguridad.



Pocos minutos después del mediodía, Peña Nieto llegó al patio central del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, para presentar los resultados del quinto informe de Gobierno, el último antes de que se celebren las elecciones presidenciales en 2018.

Retomando el formato habitual de discurso, que el año pasado fue sustituido por uno de pregunta-respuesta con jóvenes mexicanos, Peña Nieto remarcó la necesidad de permanecer unidos para enfrentar los retos nacionales y los que vengan del exterior, así como seguir apostando por "la ruta de la renovación y el cambio".



México vive una "encrucijada decisiva" y la disyuntiva está entre "seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales o ceder a un modelo del pasado ya fracasado", clamó, en referencia tácita al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de Morena, quien se perfila como el gran candidato a batir en 2018.



En su repaso por los resultados de este último año, recogidos en un documento de 680 páginas que fue enviado ayer al Legislativo, el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que la inseguridad sigue siendo una amenaza.

"Recuperar la seguridad es la mayor exigencia de la sociedad y la más alta prioridad del Gobierno", aseguró en una ceremonia a la que asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, los miembros de su gabinete, los gobernadores y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.



Destacó datos positivos como que se han neutralizado 107 de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, o que la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes se ha reducido entre 2012 y 2015, al pasar de 22,2 a 17,2, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, todavía queda "mucho por hacer" en esta materia, sobre todo en lo relativo a los rezagos existentes en las instituciones de seguridad municipales, que han de ser más "sólidas".



Peña Nieto, quien registra los niveles más bajos de popularidad desde que inició su mandato en diciembre del 2012 afectado por varios escándalos de corrupción y los altos índices de inseguridad, llamó al Congreso a que apruebe la Ley de Seguridad Interior.



Además, destacó los datos difundidos esta semana por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), según los cuales la población en situación de pobreza se ubicó en 43,6 %, una cifra inferior a la presentada en 2012, cuando era de 45,5 %.

Las carencias sociales -que cubren aspectos como salud y vivienda- "están en mínimos históricos" y entre 2014 y 2016 dos millones de personas dejaron de vivir en pobreza extrema, recalcó Peña Nieto, quien se mostró optimista al considerar que "en menos de una década" este mal puede ser combatido y desaparecer por completo.



En el terreno económico y comercial, presumió que México ha atraído la cifra histórica de 156.000 millones de dólares de inversión extranjera en lo que va de sexenio, lo que supera en un 50 % la cifra comparable del mismo periodo del Ejecutivo anterior.



Peña Nieto también hizo referencia a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se ha hecho con numerosos titulares desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su voluntad de modificarlo porque lo considera injusto para su país.



Defendió que el objetivo de la modernización del tratado, firmado por México, EE.UU. y Canadá y en vigor desde 1994, es aportar "plena certidumbre al comercio y la inversión", y llamó a los dos vecinos del norte a sumar esfuerzos para crear un bloque económico competitivo.

Aunque fue interrumpido por los aplausos en varias ocasiones, el presidente recibió la ovación más entusiasta cuando se refirió a la relación bilateral con EE.UU. para decir: "Lo he dicho y lo reitero: no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación".



Como contrapunto a los avances señalados en el informe, el mandatario reconoció que queda camino por recorrer para que operen, de forma óptima, ciertas leyes y mecanismos implementados a lo largo del sexenio, como el Nuevo Sistema de Justicia Penal o la reforma a la ley educativa.



"No hemos alcanzado los niveles de desarrollo y bienestar que esperamos, pero hoy (México) está mejor que hace cinco años y hemos sentado las bases para que en cinco años estemos mejor que hoy", sintetizó el jefe del Ejecutivo en la parte final del mensaje.