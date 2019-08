Clinton y Obama aseguran votos antes de Navidad

Washington / AFP

Los precandidatos demócratas a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Barack Obama, realizan sus últimos esfuerzos en estados clave, para asegurarse votos hacia la nominación presidencial, antes de las fiestas de fin de año.



Desafiando a la nieve y temperaturas bajo cero en Iowa --donde Obama mantiene un ajetreado cronograma de apariciones-- y en New Hampshire --donde Clinton se reunió con un grupo de mujeres el sábado temprano-- ambos tratan de ganar votantes uno a uno, para desequilibrar la balanza a su favor.



Los votantes de los dos estados serán los primeros en decidir quién será el candidato presidencial demócrata el año próximo. Sólo 12 días antes de que Iowa tenga sus primarias y a 17 de que New Hampshire haga lo mismo, ambos se encuentran cabeza a cabeza en cada estado, según varias encuestas.



Pero con Navidad y Año Nuevo dentro de ese lapso faltante y muchos votantes dándole la espalda a la campaña por las vacaciones, cada minuto del fin de semana cuenta. Una derrota en ambos estados podría condenar la campaña de cualquiera de los candidatos.



En New Hampshire, Clinton busca impulsar su liderazgo entre las mujeres votantes, hablando sobre su experiencia como madre trabajadora y cómo los republicanos hacen difícil ayudar a las familias.



"Cuando sea presidenta, no tendremos que trabajar tan duro para ayudar a las familias a cuidar a sus hijos y sus padres mientras trabajan", dijo.



Mientras, Obama en Iowa buscaba cimentar el leve liderazgo que le dan las encuestas en el estado granjero de medio oeste, con al menos ochos apariciones públicas programadas para el fin de semana.



Obama tuvo también que prestar atención al esposo de Hillary Clinton, el ex presidente Bill Clinton, quien también estuvo en Iowa haciendo campaña en favor de su mujer.



Regalo de Navidad

El Des Moines Register informó que Bill Clinton atrajo a unos 600 partidarios en una reunión el sábado en una escuela en West Des Moines. “Debo decir que ustedes son como un regalo temprano de Navidad para mí”, dijo a los presentes. Los mensajes de los dos precandidatos han tocado temas como la experiencia (Clinton) versus el cambio (Obama).



En un aviso de campaña difundido el jueves, Clinton dijo: “Tengo 35 años de experiencia haciendo cambios... Esta elección no es acerca de elegir entre cambio y experiencia. El cambio sólo llega con la experiencia”. Mientras tanto, Obama subrayó que tiene en su carrera política experiencia en hacer que el cambio ocurra.



Mientras tanto, la campaña republicana continúa con Michael Huckabee, un ex predicador que hace dos meses se convirtió en líder en las encuestas para las primarias republicanas en Iowa.



Su principal rival, Mitt Romney, criticó su performance como gobernador de Arkansas, por liberar a criminales condenados y aumentar los impuestos, mientras la dirección republicana de Washington también descargaba su munición contra Huckabee.



Rich Lowry, editor de la conservadora National Review advirtió a los republicanos del peligro de cometer un “Huckacidio” eligiendo a Huckabee, mientras el columnista del Washington Post, Robert Novak, escribió que los “verdaderos republicanos saben que él es partidario de altos impuestos, un proteccionista defensor de un gran gobierno y una mano fuerte en el Salón Oval dirigiendo las vidas de los estadounidenses”.