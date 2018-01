El exmandatario de Uruguay y actual senador, José Mujica (2010-2015), aseguró hoy que la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic no lo "sorprendió para nada", aunque advirtió sobre el costo político que ello puede tener, ya que el oficialismo podría perder la mayoría parlamentaria que ostenta.



"A mí no me sorprendió para nada", señaló Mujica al medio local Telenoche y añadió que la "racionalidad" de Sendic "iba a llegar a una decisión de este tipo".

Sin embargo, el exguerrillero tupamaro de 82 años advirtió que la salida del vicepresidente puede significar una pérdida de la mayoría parlamentaria que actualmente ostenta el oficialismo en la Cámara de Senadores.



Así, Mujica se refirió a la posibilidad de que la Lista 711, agrupación que lidera Sendic y que pertenece al FA, se separe de la coalición izquierdista.



"En toda esta discusión, no se pensó que puede pasar con los eventuales votos que apoyan al Gobierno en el Parlamento. Y ese es un núcleo de compañeros que tiene sus cuatro o cinco votos", agregó el exmandatario.

La Lista 711, que había anunciado recientemente que no aceptaría ninguna sanción del FA hacia Sendic, cuenta con un total de ocho bancas en el Parlamento, dos en el Senado y seis en Diputados.



Por esta razón, Mujica consideró que, si bien hay que tomar medidas ante los errores, estas "no pueden llegar a la ofensa y al aplastamiento".

"¿Por qué? Porque esos votos (de la Lista 711) pueden terminar en que alguno se salga de la disciplina partidaria y que el Gobierno quede 'colgado', perdiendo la mayoría parlamentaria, algo grave en el corto plazo", expresó.



Respecto de la posibilidad de que su esposa, la también senadora Lucía Topolansky, asuma la Vicepresidencia del país, Mujica dijo: "Es una vieja militante de partido. Va a asumir lo que le pida su organización y lo que le pidan las circunstancias".



La senadora oficialista, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector que integra el FA y que lidera Mujica, es quien sigue en la sucesión por la Vicepresidencia.



Esto último se debe a que Topolansky es la senadora titular con más votos del oficialismo, después de Mujica, quien no podría asumir como vicepresidente por haber sido mandatario en el período anterior (2010-2015).



Consultado sobre la situación que atraviesa la coalición oficialista, Mujica reconoció que ve un panorama "complicado" que tendrá "costos políticos".



"Ahora, mientras en Brasil aparecen 'bolsones' de plata, en frente (por Argentina) unas 'monjitas' tiran unos bolsos de plata... Nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos. ¡Por Favor! Démosle dimensión a las cosas", aclamó.



El vicepresidente Sendic comunicó esta mañana en Twitter su "renuncia indeclinable" a la Vicepresidencia del país suramericano, luego de que se dieran a conocer los gastos que hizo con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap.



La polémica comenzó a fines de junio, cuando el semanario local Búsqueda publicó los gastos que realizó con el medio de pago de la petrolera, de la que fue vicepresidente entre 2005 y 2009 y presidente entre 2009 y 2013, que incluyen compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otras.