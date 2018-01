El papa Francisco pide al clero abstenerse de lucrar con la religión

El papa Francisco pidió este sábado a los miembros de la Iglesia católica que se abstengan de lucrar y beneficiarse materialmente con su ejercicio religioso.

"No podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales", dijo el pontífice argentino durante una reunión con sacerdotes y obispos en la ciudad colombiana de Medellín.





En un acto con unos 12.000 religiosos en la plaza de toros La Macarena, donde en febrero de 1991 una bomba instalada por orden del capo del narcotráfico Pablo Escobar dejó decenas de muertos y heridos, Francisco los instó a centrarse en la evangelización.

"Las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es 'subir de categoría', apegarse a intereses materiales, que llega incluso a la torpeza del afán de lucro", agregó.

El jerarca de 80 años, que fue recibido con vítores y por un coro, hizo un llamado para que los "hombres y mujeres" de la Iglesia no caigan en actos de "corrupción".

"El veneno de la mentira, el ocultamiento, la manipulación y el abuso al pueblo de Dios, a los frágiles y especialmente a los ancianos y niños no pueden tener cabida en nuestra comunidad", señaló.

El jerarca aseguró que los religiosos son parte de un "cambio de época" y una "crisis cultural", lo que no es excusa para obviar el llamado de Dios.

"A mí que no me vengan con el cuento de que 'no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro con esta crisis que vivimos'. ¿Eso saben qué es? ¡Cuento chino!", aseguró, despertando la aclamación de los asistentes.

Más temprano y ante más de un millón de personas, Francisco había criticado las "comodidades" de la Iglesia y pedido una "renovación" para involucrarse en la reconciliación de países como Colombia, que han sido castigados por la violencia.

La visita a Medellín tiene un significado especial para el papa, porque fue en esta ciudad donde la jerarquía católica de América Latina se comprometió en 1968 con la llamada "opción preferencial por los pobres", una de las prioridades del obispo de Roma.

El pontífice argentino llegó el miércoles a Colombia para encabezar una visita de cinco días, que terminará el domingo en Cartagena, en la que ha abogado por la reconciliación y la paz en un país que aspira a superar un conflicto armado de más de cinco décadas.