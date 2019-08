Al Qaida amenaza a grupos sunitas

El jefe de la organización Al Qaida en Irak, Abu Omar al Baghdadi, pidió la eliminación de los grupos sunitas que, aliados de Estados Unidos, luchan contra su grupo, en una grabación difundida este sábado en un sitio internet islamista.



En esta grabación, el emir del grupo autoproclamado “Estado islámico en Irak” pidió “a los muyahidines en Irak a inmolar a los apóstatas de Sahwa que se han convertido en los partidarios de los cruzados”.



Decenas de grupos sunitas bautizados “al Sahwa” (“Despertar”) están actuando en regiones donde está presente el Ejército norteamericano.



Algunas voces señalan que existe el riesgo de que esos grupos se conviertan en milicias incontroladas si no se incorporan a las fuerzas de seguridad oficiales.



En su mensaje dirigido con motivo de la fiesta del Sacrificio (Aid al Adha), celebrada el miércoles en la mayoría de países musulmanes, Bagdhadi criticó igualmente a los que buscan “el retorno de los elementos del Ejército baasista”, en alusión al partido Baas, que dominaba Irak bajo la presidencia de Sadam Hussein.



Recientemente, la comandancia estadounidense en Irak alentó al gobierno a ayudar a los ex baasistas que no hayan cometido crímenes para que sean reintegrados en la función pública.



Baghdadi rindió homenaje a los tres miembros de la rama iraquí de Al Qaida, en particular a “Abu Maysara”, considerado el responsable de la red de comunicación de Al Qaida en Irak, cuya muerte fue anunciada por el Ejército estadounidense el pasado 4 de diciembre.