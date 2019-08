El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

CIA refuta que retuvo vídeos de interrogatorios

Washington / EFE

La CIA refutó hoy las aseveraciones realizadas por un diario estadounidense de acuerdo con las cuales la Comisión investigadora de los atentados del 11-S de 2001 en EU descubrió que el organismo retuvo los videos de interrogatorios a sospechosos miembros de Al Qaeda que destruyó en 2005.



El diario The New York Times publicó ayer dicha información, en la que aseveró también que una revisión de la investigación realizada a principios de este mes por ex miembros de la Comisión muestra que en 2003 y en 2004, el grupo de investigadores pidió repetidamente a la CIA documentos y otras informaciones sobre los interrogatorios a operativos de Al Qaeda. El portavoz de la CIA, Mark Mansfield, señaló ayer que el organismo esperó a que la comisión investigadora estuviera inactiva antes de destruir el material cuestionado.



“La idea de que la CIA no colaboró o no dio ninguna explicación a la Comisión es simplemente errónea y no tiene fundamento”, agregó Mansfield, y añadió que precisamente la “cooperación y la asistencia de la CIA es lo que permitió a la Comisión del 11-S reconstruir los hechos tal como lo hicieron en su informe”.



Procesados sospechosos de ser de Al Qaeda

París / EFE

Dos hombres sospechosos de estar relacionados con el grupo de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) fueron procesados ayer en París por “asociación de malhechores en relación con una actividad terrorista”, informaron fuentes judiciales.



Los dos inculpados, un francés de 35 años, y un argelino, de 31, pasaron a detención preventiva. Ambos forman parte del grupo de ocho personas detenidas el pasado martes en las regiones de París y de Rouen (noroeste), en una operación de los servicios de contraespionaje francés. El resto fue puesto en libertad desde entonces.



Al término de una investigación de varios meses, la Dirección de la Vigilancia del Territorio (DST) llevó a cabo una operación contra personas sospechosas de apoyar logísticamente al terrorismo argelino.



Turquía bombardeó objetivos del PKK en Irak

Ankara / EFE

La Fuerza Aérea de Turquía bombardeó ayer “importantes objetivos” del ilegal Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en el norte de Irak, informó el Estado Mayor del Ejército turco en Ankara. En un comunicado, el Estado Mayor turco afirma que “cientos de terroristas han sido eliminados según los servicios secretos”, y agregó que va a hacer públicos los resultados de la ofensiva en el norte de Irak, para lo que aportará fotos y datos adicionales.



Los objetivos fueron atacados por primera vez entre las 14.25 y 15.00, hora local (12.25-13.00 GMT), y de nuevo dos horas más tarde. El Ejército señala que en los próximos días se conocerá el alcance de sus operaciones, que continuarán bajo cualquier tipo de condiciones meteorológicas y orográficas. Agregó que el PKK va a sentir “por experiencia que el norte de Irak ya no es un refugio seguro” para sus milicianos, y que “no tiene ninguna posibilidad de derrotar al Estado turco”.



Lufthansa y México aclaran casos de drogas a México

México / EFE

La aerolínea alemana Lufthansa colabora con las autoridades mexicanas en esclarecer una serie de decomisos de droga ocurridos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en las últimas semanas, informó ayer la empresa.



En entrevista telefónica con EFE, Bernd Hoffman, director de comunicación de Lufthansa para América Latina, precisó que “la empresa ha expresado a las autoridades su mejor disposición para colaborar en todo lo que sea necesario en sus investigaciones”. “En ningún aeropuerto del mundo en el que opera Lufthansa y cuenta con almacenes ha ocurrido algo similar. Estamos sorprendidos y lamentamos esta situación, pero por lo mismo estamos cooperando con la Policía de México en todo lo que sea necesario”, insistió Hoffman en una entrevista telefónica desde Brasil.



Esta semana, el diario El Universal apuntó la posibilidad de que la compañía aérea germana pudiera estar involucrada en la llegada de algunos cargamentos de droga que fueron recientemente decomisados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.



García busca transformar matriz energética de automóviles

Lima / EFE

El presidente de Perú, Alan García, anunció ayer una serie de incentivos tributarios y económicos para permitir a las familias peruanas reemplazar sus automóviles usados por nuevos coches con sistema a gas. García informó de un decreto supremo que reduce el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) a un 10 por ciento para la compra de automóviles nuevos.



“Esto significa que habrá una reducción de 20 por ciento, porque hasta ahora se pagaba 30 por ciento, por un vehículo nuevo en el IGV e ISC”, señaló. El gobernante precisó que este incentivo se aplicará a vehículos familiares y camionetas que tengan encendido por chispa y no funcionen a diesel.



La intención del gobierno es, dijo, conseguir que los peruanos abandonen paulatinamente el consumo de diesel, que contamina el medio ambiente.



Desbaratan en Argentina banda que falsificaba dólares

Buenos Aires / EFE

La Policía de Argentina desbarató una banda dedicada a la falsificación de dólares “que eran perfectos en un 98 por ciento respecto de los originales”, según admitieron ayer a EFE fuentes policiales.



Como resultado del operativo, cinco argentinos fueron detenidos, entre ellos, un artista plástico encargado de copiar los billetes con maquinaria de “última generación”, precisaron los portavoces.