La oposición y el chavismo concentran sus esfuerzos en elecciones regionales

La oposición venezolana y el oficialismo concentraron hoy sus esfuerzos en la campaña para las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 15 de octubre, mientras en el país continuó la expectativa por el proceso de diálogo político que intentan sostener nuevamente el antichavismo y el Gobierno.



Durante este segundo día de la campaña que se extenderá hasta el 12 de octubre, los candidatos del chavismo ofrecieron seguir con el movimiento revolucionario, mientras que la oposición insistió en el "cambio" de modelo.

Varios de los que se postulan por ambas fuerzas políticas para las 23 gobernaciones del país realizaron actividades de caravanas, concentraciones y propagandas, así como recorridos por lugares públicos para dar a conocer sus planes de trabajo.



El diputado y jefe de la fracción opositora del Parlamento venezolano, Stalin González, reiteró a través de una nota de prensa que "las elecciones de gobernadores fueron convocadas por la lucha incansable" que dieron los venezolanos en la calle, "desde las instituciones y con la presión internacional", pues estos comicios debieron celebrarse en pasado diciembre.

En ese sentido, llamó a los simpatizantes de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a consolidar "a través del voto" una "etapa más del cambio que necesita Venezuela".



Entretanto, el chavismo reiteró en sus discursos su línea de llamado a la "paz" y asegurando que la oposición es un generador de violencia, además de exaltar lo que a su juicio han sido "conquistas sociales", como los denominados CLAP, un programa del Gobierno con el que abastecen de alimentos a los hogares de más bajos recursos.



Los candidatos del chavismo se reunieron también con distintos gremios como el de la salud y los grupos indígenas en medio de concentraciones, caravanas y actividades en plazas, que fueron transmitidas por el canal estatal VTV.



Para estos comicios están convocados 18.094.065 ciudadanos y entre los candidatos del oficialismo y la oposición en su mayoría destacan militares y diputados, respectivamente.

De las 23 gobernaciones que hay en Venezuela, 20 están en manos del chavismo y solo 3 en las de la oposición, por lo que esta última fuerza política concentra su objetivo en "derrotar a (el presidente Nicolás) Maduro" en todos los estados.



Mientras que el chavismo busca mantener las gobernaciones que tiene en su poder y "recuperar" los tres espacios restantes.



Las elecciones de gobernadores se dan en un momento en el que la alianza MUD ha recibido diversas críticas por parte de sus simpatizantes y en el que el Gobierno tiene poca popularidad, según analistas.



Pese a esto, ambas fuerzas políticas se muestran seguras de ganar las gobernaciones en todos los estados del país.



En ese sentido, el diputado opositor Enrique Márquez aseguró que los candidatos de la MUD obtendrán la mayoría de las gobernaciones ya que, a su juicio, es difícil que los candidatos del chavismo "logren ganar alguna gobernación", debido a la situación de crisis económica y social que atraviesa el país.



Este parlamentario también se refirió a las reuniones que el Gobierno venezolano y la oposición iniciaron la semana pasada en República Dominicana para un nuevo diálogo y dijo desde hace "mucho" tiempo hay conversaciones entre ambas fuerzas políticas, "sólo que estas no han tenido fruto".



"No ha habido forma de que haya un entendimiento mínimo, ni siquiera para poder ofrecerle al país un resultado pequeño, ni siquiera para eso", dijo Márquez al canal privado Televen en una entrevista difundida hoy.



Indicó que es por ello que la oposición señala que no hay diálogo ya que, según dijo, cuando intentan "hablar con el Gobierno" se encuentran "con una pared inamovible en relación a su visión del país".



"Y así el diálogo es imposible", continuó.



Asimismo, afirmó que el Gobierno "intenta manipular el diálogo a su beneficio" para hacer de él "una herramienta electoral" que ponga en desventaja a la oposición en los comicios regionales.



Estos encuentros, por los que varios países han abogado, se prevé que continúen el próximo miércoles.