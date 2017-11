Yerno y asesor de Trump usó un email privado para asuntos de la Casa Blanca

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump, usó una cuenta de correo electrónico privada para abordar asuntos de la Casa Blanca con otros funcionarios del Gobierno, informó hoy el diario Politico.



Kushner, casado con la hija mayor de Trump, Ivanka, alternó la utilización de su cuenta privada con su cuenta oficial de la residencia presidencial para tratar cuestiones como coberturas mediáticas y planificación de eventos, según el rotativo, que cita como fuente a "cuatro personas familiarizadas con el uso del email".



Entre otros, el yerno de Trump se comunicó a través de su correo electrónico privado con el exjefe de gabinete del presidente Reince Priebus, el antiguo estratega jefe del mandatario Steve Bannon y el director del Consejo económico Nacional de la Casa Blanca, Gary Cohn.



Un abogado de Kushner, Abbe Lowel, confirmó a Politico la existencia del email privado.

"El señor Kushner usa su dirección de correo electrónico de la Casa Blanca para abordar asuntos de la Casa Blanca", afirmó Lowel en un comunicado remitido al diario.



"Menos de 100 emails, desde enero a agosto, fueron enviados o recibidos por Kushner de colegas en la Casa Blanca en su cuenta de correo personal", subrayó el abogado.



"Estos generalmente reenviaban artículos de noticias o comentarios políticos y, con mucha frecuencia, ocurría cuando alguien empezaba el intercambio al enviar un correo a su cuenta personal y no a su dirección de la Casa Blanca", agregó Lowel.

Según el diario, "no hay indicación de que Kushner haya compartido ningún material sensible o clasificado en su cuenta privada, o de que confíe en su cuenta de correo privado más que en su cuenta oficial de la Casa Blanca para tratar asuntos del Gobierno".



Kushner abrió la cuenta privada el pasado diciembre, durante el periodo de transición presidencial, al igual que su esposa, Ivanka, que abrió otra del mismo dominio, aunque, según Politico, no hay evidencias de que lo haya usado para asuntos gubernamentales.



La apertura de las cuentas ocurrió después de que Trump criticara con dureza en la campaña electoral de 2016 a su rival demócrata, Hillary Clinton, por el uso de un servidor privado para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).



El Buró Federal de Investigación (FBI) llegó a investigar el caso de Clinton para comprobar si manejó información clasificada con su correo privado.

El FBI concluyó en julio de 2016 que el hecho de que la exsecretaria de Estado usara un servidor privado para transmitir comunicaciones gubernamentales, incluidos correos electrónicos con información clasificada, no justificaba su imputación.



Clinton llegó a responsabilizar de su derrota en las elecciones presidenciales al entonces director del FBI, James Comey, que once días antes de los comicios anunció una nueva investigación sobre el uso que hizo de servidores de correo privados.