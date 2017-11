Canciller de Corea del Norte dice que Trump le declaró la guerra a su país

El presidente Donald Trump "declaró la guerra" a Corea del Norte, afirmó este lunes el canciller norcoreano, Ri Yong-ho, quien amenazó con derribar bombarderos estadounidenses.

"Trump proclamó que nuestro liderazgo no iba a permanecer mucho tiempo", dijo el ministro norcoreano a la prensa afuera del hotel donde se hospeda en Nueva York. "Le declaró la guerra a nuestro país", aseveró.

Todos los Estados miembro y el mundo entero debería recordar claramente que fue Estados Unidos el primero en declarar la guerra a nuestro país", dijo Ri.

"Desde que Estados Unidos declaró la guerra a nuestro país, tendremos todo el derecho a tomar contramedidas, incluido el derecho a derribar bombarderos estadounidenses aunque no estén dentro del espacio aéreo de nuestro país", aseguró.

"La cuestión de quién va a durar más se responderá entonces", agregó.

La declaración se conoce dos días después de que el Pentágono anunciara que aviones militares habían volado cerca de las costas de Corea del Norte con la intención de enviar un "mensaje claro" al régimen de Pyongyang.



"Todo el mundo debería tener claro que fue Estados Unidos el primero que declaró la guerra contra nuestro país", agregó Ri.



Ri afirmó que esa conclusión surge del discurso que pronunció el martes ante la Asamblea General de la ONU el presidente estadounidense, Donald Trump.

En esa intervención, Trump afirmó: "Estados Unidos tiene gran fuerza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse a sí mismo y a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte".



Según declaró hoy Ri a los periodistas, esas palabras son "claramente una declaración de guerra" contra el régimen de Pyongyang, y recordó que la carta de Naciones Unidas autoriza a sus países miembros a defenderse.



"Todas las medidas están sobre la mesa" para que Corea del Norte de defienda de lo que considera es la "declaración de guerra" de Estados Unidos.



El sábado, durante su participación en los debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, Ri informó de que Corea del Norte está en la "fase final" de completar el desarrollo de su arsenal nuclear.



"Estamos a unos pasos de completar nuestra capacidad nuclear", señaló el ministro norcoreano, quien aseguró que sólo usará armas atómicas como "última opción".



"No tenemos intención de usar o amenazar con armas nucleares a ningún país que no se sume a las acciones militares de Estados Unidos", aseguró Ri en sus declaraciones a los periodistas, a la puerta del hotel donde está alojado estos días.