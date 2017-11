Los Cayos de Florida les dicen a los turistas: ya pueden volver

Los Cayos, el turístico rosario de islas situado entre la península de Florida y Cuba, la zona de Estados Unidos más afectada por el huracán Irma, están listos para recibir turistas de nuevo a partir del 1 de octubre.



Cuando han pasado más de dos semanas desde que Irma tocó tierra en los Cayos con categoría 4, George Neugent, alcalde del condado de Monroe, al que pertenecen esas islas, informó hoy que la temporada turística interrumpida por el ciclón se reanudará el 1 de octubre.



"Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer antes de que los Cayos se recuperen plenamente", dijo el alcalde de Monroe, según recogen los medios del sur de Florida.

Neugent recordó que el turismo es la principal industria de los Cayos y que muchos de sus habitantes viven de ella, por lo que es necesario "empezar a pedir a los turistas que vuelvan".



La llegada a Cayo Hueso del primer crucero después de Irma, el "Empress of the Sea", de la compañía Royal Caribbean, fue este domingo el heraldo del anuncio hecho hoy por Neugent.



El alcalde de Cayo Hueso, Craig Cates, saludó a los turistas que viajaban en el barco y quienes bajaron a tierra al pie de la pasarela del crucero para agradecerles su visita.



Una decena de personas murieron en la región a consecuencia del huracán Irma, que tocó tierra en los Cayos el 10 de septiembre, y se calcula que el 25 % de la edificaciones de los Cayos resultaron destruidas por Irma, según informaciones periodísticas.

El acceso a los Cayos estuvo cerrado durante casi diez días debido a los estragos causados por el Irma, y hasta el 19 de septiembre no se abrieron al tráfico las carreteras, aunque "solo para residentes, propietarios de negocios" y aquellos que prestaban ayuda en misiones de auxilio a los damnificados.



El Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso volvió a funcionar el 20 de septiembre, también con limitaciones.

Los Cayos "no están listos todavía para el turismo. Si no tiene que estar aquí, no venga", indicó por esos días el administrador del condado de Monroe, Roman Gastesi.



Aunque han sido pospuestos algunos de los eventos para la temporada alta de los Cayos, que es el otoño e invierno del hemisferio septentrional, hay otros que mantienen sus fechas, como el Festival de Cine Humphrey Bogart, el Concurso de Comida de Cangrejos y el Fantasy Festival de Cayo Hueso.