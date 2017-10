Cuatro Premios Nobel de Paz encabezarán en Bogotá la inauguración de la cumbre One Young World, que desde el miércoles y hasta el próximo sábado se celebrará por primera vez en América Latina y espera reunir a unos 1.300 jóvenes de 196 países.



La Plaza de Bolívar, en el corazón bogotano, será el escenario de la ceremonia de apertura, que liderará el presidente de Colombia y actual Premio Nobel de paz, Juan Manuel Santos.

También participarán la Nobel de la Paz 2011 y cofundadora del grupo de periodistas Women Journalists Without Chains, Tawakkol Karman; el Premio Nobel en 2006, Muhammad Yunus, y el ex secretario general de la ONU y Nobel de Paz 2001, Kofi Annan.



De la ceremonia harán parte además el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el músico y activista Bob Geldof, según los organizadores.



En el One Young World se reunirán jóvenes representantes de empresas, ONG, universidades y otras organizaciones que han desarrollado proyectos de alto impacto en diferentes sectores para los países que representan.

Durante la cumbre, los participantes abordarán temas como educación, paz y conflicto, desarrollo sostenible y derechos humanos, liderazgo y gobierno, y negocios globales.



Bogotá acogerá este encuentro, creado en 2009, tras las ediciones celebradas en Londres, en 2010; Zúrich (Suiza), en 2011; Pittsburgh (Estados Unidos), en 2012; Johannesburgo (2013), Dublín (2014), Bangkok (2015) y Ottawa (2016).



Según los organizadores, este será el segundo evento con mayor participación de países realizado en América Latina después de los Juegos Olímpicos de Río celebrados en 2016.

Entre los invitados destacan asimismo el expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo; el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson; la modelo y actriz Doutzen Kroes, la jugadora profesional de fútbol Hope Solo; la alcaldesa de La Haya, Pauline Krikke, y el medallista olímpico Mark Tewksbury.



Igualmente, participarán el secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty; la activista colombiana Natalia Ponce de León; el presidente de Telefónica Movistar Colombia, Alfonso Gómez Palacio, y la cantante y actriz Cher.



A lo largo de cuatro días los asistentes debatirán sobre "Alivio de la Pobreza y Desarrollo Económico", corrupción, "El negocio como fuerza para el bien", "De la supervivencia a la resiliencia: Preparando a los niños refugiados sirios para el futuro" e inclusión.



De igual forma hablarán sobre la injusticia racial, los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero e intersexuales) y educación, entre otros.



El sábado, último día de la agenda, los participantes analizarán la paz en Colombia y el futuro de este país, que en noviembre del año pasado firmó un acuerdo para acabar un conflicto armado de más de medio siglo con las FARC y mantiene conversaciones con la guerrilla del ELN.