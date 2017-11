La situación en Cataluña, a debate en el Parlamento Europeo

Entre llamados a la "mediación internacional" y defensa de España como una "democracia estable", los enfrentamientos entre eurodiputados españoles calentaron este miércoles el ambiente de la Eurocámara, horas antes de debatir formalmente la crisis abierta en este país de la UE con el referéndum en Cataluña.

"Señor [Frans] Timmermans, le pido en nombre de muchos catalanes y catalanas (...) que abra vías de negociación y de diálogo. Es urgente, porque esto (...) también es un asunto europeo", dijo el eurodiputado ecologista Ernest Urtasun al vicepresidente de la Comisión Europea.

Pero este llamado a la mediación no es compartido por los eurodiputados del partido gobernante en Madrid. "España no es Yugoslavia, somos una democracia estable y madura (...) Y no necesitamos tutelas, ni tampoco necesitamos mediadores con políticos insurrectos", respondió Esteban González Pons, del Partido Popular Europeo (PPE, derecha).

Las virales imágenes de la actuación policial el domingo en Cataluña, incautando urnas y lanzando cargas contra la población para impedir la celebración de un referéndum de independencia prohibido, obligaron a la UE a pronunciarse sobre esta crisis abierta en uno de sus Estados miembros.

Después que la Comisión condenara la violencia y calificara de "no legal" el referéndum, la Eurocámara decidió celebrar un debate de urgencia sobre esta crisis que, a juicio del eurodiputado verde Philippe Lamberts, "amenaza quizás con socavar el espíritu mismo de la integración europea".

Las declaraciones tuvieron lugar durante un debate sobre la agenda de la próxima cumbre europea de octubre, en presencia de Timmermans. El vicepresidente, responsable del Estado de derecho y la Carta de Derechos Fundamentales, representará también a la Comisión durante la discusión sobre Cataluña prevista en la tarde.

¿Golpe de Estado? ¿Democracia?

Los Verdes había propuesto debatir sobre "Violencia policial contra ciudadanos pacíficos en Cataluña", si bien, a propuesta de los principales grupos de la cámara -PPE, socialdemócratas y liberales-, se cambió el título del debate para aunar todas las tendencias.

"Constitución, Estado de Derecho y derechos fundamentales a la luz de los acontecimientos en Cataluña" resume así las preocupaciones de los eurodiputados, divididos entre quienes destacan el carácter "ilegal" del referéndum promovido por las autoridades catalanas y aquellos que ponen el foco en la respuesta "represiva" de Madrid.

La confrontación entre el eurodiputado Jordi Solé, del partido independentista catalán Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), y su homólogo Carlos Iturgaiz, del Partido Popular (PP) del presidente del gobierno español Mariano Rajoy, cristaliza esta división.

"¿Preguntará al señor Rajoy en base a qué ha violado la Carta Europea de Derechos Fundamentales? ¿Nos ayudará a obtener la mediación para resolver la situación de una manera democrática y pacífica?", preguntó en inglés Solé al vicepresidente.

Ante estas declaraciones, Iturgaiz pidió su derecho a réplica: "¿Usted cree que dar un golpe de Estado en un país, ir contra la Constitución de este país, ir contra las leyes de este país es libertad? ¿Eso es democracia (...), señor Solé?".

"Defendemos las libertades fundamentales, las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que también somos ciudadanos y ciudadanas de la UE. Votar no es dar ningún golpe de Estado. Votar es democracia", respondió Solé.

'Democracia y Estado de derecho'

Timmermans indicó que responderá a las inquietudes de los eurodiputados durante el debate previsto a partir de las 15H00 (13H00 GMT), en el que se espera, no obstante, que reitere la posición de la Comisión llamando al diálogo y condenando la violencia, pero rechazando una eventual mediación.

Una fuente del gobierno español indicó antes del debate que espera del vicepresidente referencias "claras" a tres puntos: "la democracia y el Estado de derecho, nada de mediación [internacional] y necesidad de [llevar a cabo] un diálogo en el interior del marco legal".

"Confío en que la Comisión defienda los valores europeos fundamentales que están en peligro en algunas partes de España", agregó esta fuente, un día después que el rey Felipe VI pidiera a Madrid defender el orden constitucional de "la deslealtad" de los independentistas catalanes.

Por su parte, Los independentistas, encabezados por el presidente del gobierno regional Carles Puigdemont, definirán este miércoles los próximos pasos tras el referéndum, suspendido por la justicia española y en el que, según Barcelona, el "sí" ganó con más del 90% de los votos.