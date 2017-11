El Gobierno venezolano matizó hoy la escena noticiosa del país, cargada de la campaña por la elección de gobernadores y el diálogo político estancado, al anunciar que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debatirá una ley de amnistía que podría beneficiar a dirigentes opositores encarcelados.



La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio en una alocución transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión, aunque no especificó cuándo comenzará el debate en el órgano plenipotenciario, integrado únicamente por oficialistas y señalado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional.

"La Comisión para la Verdad ha venido trabajando de forma silenciosa, levantando cada expediente de privados de libertad en razón de la violencia política y sus delitos conexos (...) esto porque tiene una finalidad (...) presentar a la plenaria de la Asamblea Constituyente una propuesta de Ley de Amnistía", dijo.



La excanciller detalló que esta Comisión ha recibido peticiones de familiares de las "víctimas de la violencia" de 2017, y aseguró que "han sido inmediatamente atendidos en cuanto a la prosecución de la acción penal y del proceso judicial que debe seguirse en cada caso".



Para la llamada revolución bolivariana, las "víctimas de la violencia" son aquellas que se vieron afectadas por la oleada de protestas que sacudieron la nación caribeña entre abril y julio de este año y que dejaron a su paso más de 120 muertos.

Por su parte, la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que lleva los casos de decenas de privados de libertad a los que considera "presos políticos", reaccionó ante este anuncio y señaló que aportará y apoyará "proyectos sinceros" para lograr excarcelaciones y el "cese de persecución política".



Sin embargo, el director del FVP, Alfredo Romero, rechazó "cualquier intento del gobierno o de la oposición de utilizar" a los llamados presos políticos "como fichas de negociación" en la mesa de diálogo que instalaron el año pasado las partes y que ha sido suspendida dos veces por el supuesto incumplimiento de los acuerdos.



"El gobierno posee la lista de presos políticos del Foro Penal y tiene toda la posibilidad de liberarlos a todos los 439", expresó el abogado a través de su cuenta en Twitter.

Sobre estas conversaciones, el negociador opositor Luis Florido negó hoy nuevamente que haya avances en este proceso, que el antichavismo ha calificado de exploratorio, luego de que el presidente Nicolás Maduro dijera este martes en Rusia que están "a un 95 por ciento" de alcanzar un primer acuerdo.



En la actualidad estamos "lejos" de "arrancar un proceso de negociación que, nosotros reiteramos que, es por responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro, que no ha avanzado ni siquiera un centímetro. Avances es de un cero por ciento", dijo Florido en un mensaje difundo a la prensa.



Según el diputado, Maduro hizo estas declaraciones para "generar desasosiego en la población" y "generar confusión como si hubiese un proceso oculto que se está dando", por lo que remarcó que "aún no se ha iniciado" un proceso de negociación que "sea serio", como pide la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Asimismo, insistió en que se encuentran en la "fase exploratoria" del diálogo "que se detuvo en todo el tema de las condiciones previas, sobre todo con lo que corresponde con las garantías en materia electoral".



"Y ya estamos viendo como eso ni siquiera está siendo reconocido", agregó.



Florido señaló esto en referencia al Poder Electoral que aún no ha iniciado el proceso de modificación de boletas para las elecciones regionales del 15 de octubre, pues de ellas se deben retirar las fotografías de los candidatos que han renunciado tras las elecciones primarias de la MUD.



Aunque los candidatos de cada lado continuaron este miércoles sus campañas en todo el país, el excandidato presidencial Henrique Capriles denunció una "anticampaña" por parte del gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), para promover la abstención el 15 de octubre.



"Está muy frío el ambiente electoral. El CNE debe promover el voto y hacer todo lo contrario a lo que hace ahora", denunció el opositor.