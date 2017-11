El secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, negó ayer que haya pensado “nunca” en dimitir y defendió su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que un informe de prensa asegurara que hace unos meses llamó “idiota” al mandatario y pensó seriamente en renunciar a su cargo.

Trump y Tillerson dedicaron parte de su jornada a combatir la información publicada por la cadena NBC News, según la cual el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, tuvo que intervenir este verano para calmar al secretario de Estado y evitar que renunciara, tras meses de tensiones con la Casa Blanca.

“El vicepresidente nunca ha tenido que persuadirme de seguir siendo secretario de Estado, porque nunca he considerado abandonar este puesto”, dijo Tillerson en una comparecencia ante la prensa en el Departamento de Estado.

Fue la segunda vez en menos de tres meses que el titular de Exteriores de EE. UU. ha tenido que negar que planee abandonar su cargo, dado que los rumores sobre su aislamiento y su frustración con la Casa Blanca no paran de circular por Washington.

“Hay algunos que tratan de sembrar el disenso para impulsar sus propios objetivos pisando a otros, en un intento de socavar la propia agenda del presidente Trump”, denunció Tillerson. Según NBC News, que citó a tres funcionarios familiarizados con el incidente, Tillerson llamó en privado “idiota” a Trump después de reunirse el 20 de julio en el Pentágono con miembros del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia estadounidense no quiso contestar durante su comparecencia a la pregunta de si insultó o no a Trump, por considerar que se trataba de una cuestión “insustancial”.

“No voy a formar parte de ese esfuerzo para dividir a esta administración”, zanjó. Pero la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, se encargó unas horas más tarde de responder a la pregunta.

“El secretario de Estado no usó ese tipo de lenguaje para hablar sobre el presidente de Estados Unidos. No usa ese lenguaje para hablar sobre nadie. No dijo eso”, subrayó Nauert en una conferencia de prensa.