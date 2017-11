El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, encargó ayer la vicepresidencia de la República a María Alejandra Vicuña, actual ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, para suplir la ausencia de Jorge Glas, sospechoso de corrupción y en prisión preventiva desde el pasado lunes.

El anuncio fue hecho por el secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, quien aseguró que era “una decisión del presidente de la República”.

Así lo asegura también el Decreto 176 difundido a primera hora de la tarde por la Secretaría de Comunicación, en el que se dice que “es indispensable para la estabilidad institucional del Estado, que toda institución pública cuente con una autoridad que las dirija y represente de manera personal y directa, a fin de cumplir adecuadamente su función institucional y legal”.

El decreto, con fecha de ayer, fue difundido después de un encuentro que Moreno mantuvo por la mañana en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, en el que dijo que había pedido a los abogados de la Presidencia que le ofrecieran una solución.

“Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente. En base a eso, yo he pedido al equipo de abogados de la Presidencia que me ayude a tomar una decisión”, apuntó Moreno.

Tres horas más tarde, la Secretaría de Comunicación anunciaba el nombramiento de Vicuña como “vicepresidenta constitucional (...) durante el período que dure la ausencia temporal del ingeniero Jorge Glas”.

Sospechoso de asociación ilícita en la trama Odebrecht, Glas ingresó en una prisión de Quito el lunes después de que la Corte Nacional de Justicia lo ordenara así. Un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó su encarcelamiento luego que la Fiscalía solicitara ese mismo lunes el cambio de unas medidas cautelares a las que estaba sometido: prohibición de salida del país y de enajenación de bienes.

La Fiscalía pidió su detención bajo el argumento de que hay nuevos elementos de convicción que vinculan a Glas con la trama de corrupción de Odebrecht.