Trump pedirá al Congreso que revise el acuerdo nuclear con Irán, según medios

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea anunciar la próxima semana que el acuerdo nuclear con Irán y otros cinco países "no está en el interés nacional" de EE.UU. y pedirá, por tanto, al Congreso que lo revise, un paso que no implica la salida del pacto pero sí podría ser un primer paso para ello.



Según informaron hoy el diario The Washington Post y la cadena de televisión CNN, que citan como fuentes a funcionarios estadounidenses, Trump planea "eliminar la certificación" gubernamental de que el pacto multilateral alcanzado en 2015 está "en el interés nacional de Estados Unidos".

El mandatario, que en septiembre adelantó que ya había tomado una decisión sobre qué hacer con el acuerdo nuclear, prevé hacer el anuncio en un discurso sobre su estrategia hacia Irán, programado provisionalmente para el próximo jueves 12 de octubre, precisó el Post.



La decisión de Trump no supone la salida de Estados Unidos del acuerdo con Irán, pero sí abre un proceso que podría desembocar en la reanudación de las sanciones a Teherán por su programa nuclear, un paso que probablemente supondría el fin del pacto que une a esos dos países y a Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia.



Trump debe informar al Congreso antes del 15 de octubre si Irán está cumpliendo con sus obligaciones bajo el pacto multilateral y si seguir en él está en el interés de Estados Unidos, y sus asesores han llegado a la conclusión de que debe anunciar que, por lo menos, la segunda condición no se cumple.

Esa determinación abriría una revisión de 60 días en el Congreso estadounidense, que debería considerar "los próximos pasos" en relación con el acuerdo, incluida la posible imposición de sanciones.



Sin embargo, Trump no recomendará por ahora a los legisladores que reanuden las sanciones, según el diario washingtoniano.



En cambio, la Casa Blanca quiere que el Congreso modifique y "refuerce" el acuerdo por la vía legislativa, una perspectiva que muchos consideran difícil o inalcanzable, apuntó el rotativo.



A finales de septiembre, el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, aseguró que lo que quiere Trump es "renegociar" el acuerdo nuclear con Irán para corregir sus "defectos", y desea convencer al resto de países implicados de que el pacto "debe ser revisado".



Entre otras cosas, según Tillerson, Trump quiere eliminar los plazos de entre 10 y 25 años marcados en el acuerdo nuclear, tras los cuales se eliminarán algunas de las restricciones impuestas sobre Irán a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

Pero el Gobierno iraní ha cerrado la puerta a cualquier renegociación del pacto, y tampoco parece haber apetito para ello entre las otras cinco potencias internacionales que negociaron el arreglo (Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China).



Trump se reunió hoy en la Casa Blanca con el senador republicano Tom Cotton, quien precisamente aseguró este miércoles que, en su opinión, Estados Unidos debería "eliminar la certificación" de que el acuerdo con Irán está en el interés nacional de Estados Unidos.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó hoy que Trump habló con Cotton sobre Irán, y dijo que el presidente hará "en los próximos días" su anuncio sobre la "estrategia exhaustiva" que ha desarrollado en relación con la república islámica y el pacto nuclear.