La oposición venezolana sostiene la idea de que la participación masiva en las elecciones regionales del próximo 15 de octubre no solo permitirá escoger a 23 mandatarios regionales del país, también alega que es una forma de protesta en contra del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.



La portavoz de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Liliana Hernández señaló hoy que el voto en estos comicios, además de ser una forma de protesta y de expresión de un derecho, es otra vía para "consolidar la lucha" antichavista.

"Es un llamado a los abstencionistas, esta campaña es de protesta y se ve en la calle, tu no ves fiesta electoral en la calle (...) la gente entendió que esto es una instancia para fortalecer la lucha", señaló Hernández.



La antichavista invitó a los venezolanos a pensar en unas elecciones presidenciales en las que el candidato del chavismo sea derrotado y el nuevo presidente, para ella opositor, cuente con el mayor número de gobernaciones a su favor.



Por otra lado, el jefe del equipo de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, recordó que en la nación petrolera "no hay quórum de participación" en las elecciones, por lo que si un 10 % del electorado acude a las urnas, el voto de este porcentaje será válido para confirmar su elección.

En ese sentido, destacó la importancia de ir a votar.



También hizo énfasis en "la desventaja" mediática que, afirma, afecta a la oposición en la campaña electoral.



"La desventaja comunicacional que tenemos es gigantesca. Ustedes ponen el canal (estatal) VTV y ahí hay un abuso constante, todo el tiempo transmitiendo los actos de ellos (candidatos oficialistas), cuñas, lo que te puedas imaginar", dijo.

A lo que agregó: "Nuestros candidatos (...) (tienen) modesta participación en los medios porque para nosotros poder participar en la publicidad hay que pagarla".



El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) publicó el pasado 22 de septiembre las condiciones por las que se deben regir las campañas de los candidatos a gobernadores, que comenzó un día después y culminará el próximo 12 de octubre.



Entre las condiciones, estableció entre tres y cuatro minutos diarios -dependiendo del medio de comunicación-, no acumulables, para que cada candidato difunda su propaganda política.



Sin embargo, el canal estatal VTV realiza largas entrevistas y transmite los mítines y actos de campaña de aspirantes oficialistas, una situación que ha sido denunciada reiteradamente por el antichavismo.



Además, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, cuestionó la "imparcialidad" del Poder Electoral que se niega a modificar las tarjetas de votaciones con los candidatos unitarios de la oposición, luego de un proceso de primarias.



La Cámara advierte que el CNE sería cómplice de una estrategia del Gobierno para confundir al elector opositor al no modificar las tarjetas electorales aún cuando, aseguran, hicieron la petición dentro de los plazos establecidos para ello.



A estos problemas del antichavismo se suma a la abstención.



Luego de las protestas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela entre abril y julio de este año, que se saldaron con más de 120 muertes y aparentes resultados nulos en el juego político, la oposición se ha encontrado con sus simpatizantes desmovilizados y con pensamientos encontrados sobre las elecciones regionales.



Los opositores se dividen entre ejercer su derecho al voto como "otro escenario de lucha" o no votar, ya que critican que el árbitro electoral actual es el mismo al que han tildado de fraudulento durante años, y continúa bajo la dirección de cuatro rectoras abiertamente oficialistas.



Sin embargo, el jefe de campaña opositor asegura que el antichavismo se ha organizado para "defender ese voto".



Tanto el chavismo gobernante como su oposición política tienen toda su maquinaria operativa apostadas a ganar el máximo de plazas de las gobernaciones del país, y el diálogo iniciado el 13 de septiembre en República Dominicana continúa estancado en medio de discursos contrariados sobre avances, o no, del proceso.