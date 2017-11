Instituto Electoral de México multa a partidos con 1,6 millones de dólares

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México, aprobó hoy sanciones por 30,9 millones de pesos (1,67 millones de dólares) a los partidos políticos por gastos omitidos en los comicios locales de los estados de Coahuila, México y Nayarit.



En estas elecciones celebradas el pasado 4 de junio, los partidos políticos incurrieron en omisiones por un monto de 20,6 millones de pesos (1,11 millones de dólares), informó el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Los gastos no reportados tienen como consecuencia una sanción por el equivalente al 150 %, lo que equivale a 30,9 millones de pesos (1,67 millones de dólares), explicó el consejero.



El proyecto del INE señala que en Coahuila, los partidos no comprobaron el desempeño gratuito de 2.221 representantes de casilla, equivalentes a un gasto no reportado de 2,5 millones pesos (135.500 dólares), sancionable con 3,8 millones de pesos (205.962 dólares).

En el Estado de México, el gasto global no reportado por los partidos ascendió a 15,3 millones de pesos (829.268 dólares) lo que conlleva sanciones por 22,9 millones de pesos (1.2 millones de dólares).



En Nayarit el monto omitido por los partidos representa 2,7 millones de pesos (146.341 dólares), por lo que han sido sancionados con 4,1 millones de pesos (222.222 dólares).

De acuerdo a la ley electoral, los montos no reportados se suman al total de gastos de campaña de los candidatos, lo cual podría tener efecto en un posible rebase de gastos, lo que podría derivar en nuevas sanciones.



El oficialista Partido Revolucionario Institucional se alzó con la victoria en los comicios para gobernador de los estados de México y de Coahuila, en tanto que fueron vencidos por una coalición opositora en Nayarit.