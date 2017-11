Fiscalía sudafricana reclama una pena mayor para Pistorius

La fiscalía sudafricana pidió el viernes a la Justicia una pena más severa para Oscar Pistorius, considerando "escandalosamente inapropiada" la pena de seis años de prisión impuesta al campeón paralímpico por el asesinato de su novia.

En la noche del 13 de febrero de 2013, Pistorius mató a balazos, en su casa de Pretoria, a su compañera, Reeva Steenkamp, que se había encerrado en el baño.

El seis veces campeón paralímpico aseguró que se había producido un malentendido: pensaba que un ladrón había entrado en su casa, situada en un complejo residencial altamente vigilado.

En 2016, fue condenado en apelación a seis años de cárcel por asesinato, un delito que suele ser castigado con penas de quince años de prisión.

La fiscalía ha denunciado desde entonces la "clemencia" de esta sanción y el viernes solicitó, ante el tribunal supremo de apelación de Bloemfontein (centro) una pena más severa.

El condenado, que no estaba presente en la audiencia, "no mostró remordimientos", destacó la representante de la acusación, Andrea Johnson. "Simplemente dijo que lo sentía [...], no no dijo que sentía haber causado la muerte de la difunta intencionadamente", insistió.

"Pero ha intentado varias veces presentar sus disculpas, ¿qué más podía hacer?", le replicó el juez, Ronnie Bosielo.

Reeva Steenkamp "no tenía donde esconderse [...] Habida cuenta de la brutalidad del crimen [...] la pena es sorprendentemente leve", concluyó Andrea Johnson.

Pero, para el abogado de Pistorius, Barry Roux, el juez Thokozile Masipa emitió "un fallo equilibrado" y dijo que Pistorius "quería ayudar", recordando que el deportista intentó reanimar a la víctima tras el incidente.

En fotos: Pistorius camina sin sus prótesis

"Esa noche, no llevaba sus prótesis", recordó el abogado. "Eran las tres de la mañana. Sabemos que tenía un miedo terrible a los delitos. Era absolutamente vulnerable".

La juez Thokozile Masipa se basó en este argumento al dictaminar seis años de prisión para el atleta, considerando que "las circunstancias atenuantes prevalecían sobre los factores agravantes" y justificaban que no se impusiera una pena "de 15 años por asesinato".