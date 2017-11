Tiroteo en iglesia de Texas dejó 26 muertos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que 26 personas murieron en el tiroteo iniciado por una persona en un iglesia baptista de Texas, y que ha dejado además decenas de heridos.



El hecho ocurrió en el templo First Baptist Church, en Sutherland Springs, a 45 kilómetros al sureste de San Antonio (Texas), sobre las 11.30 hora local (17.30 GMT), momento en que se celebraba un oficio religioso.

El autor de los disparos, identificado por varios medios como Devin Alley, un hombre blanco de 26 años, murió después de enlutar a la población de Sutherland Springs, de menos de 500 habitantes.

El alguacil señaló, según recogió CNN, que las fuerzas de seguridad y el autor de los disparos, en la persecución que siguió al tiroteo, entraron en el condado de Guadalupe que es vecino al de Wilson, al que pertenece Sutherland Springs.

De Interés:Un muerto y un herido en un tiroteo en el exterior de un casino de California

Las autoridades locales han confirmado que el autor de los disparos es una sola persona, cuya identidad aún no ha sido difundida, si bien Vicente González, representante demócrata por Texas, dijo a la cadena Univisión que la persona autora de los disparos "no es de la comunidad".



La Policía local informó que ya no hay una "amenaza activa" en el templo, en donde a la hora del suceso se celebraba una misa.



Varios testigos han declarado que sobre las 11.30 hora local (17.30 GMT) un hombre armado ingresó a la iglesia y abrió fuego contra los que se hallaban en el pequeño templo, aparentemente con un rifle de asalto semiautomático.



Un cajero de una gasolinera al otro lado de la calle del templo señaló a CNN que escuchó unos 20 disparos "en rápida sucesión mientras se realizaba un servicio religioso".

"Estamos en shock", dijo González a Univision al describir la zona donde se produjeron los hechos.



De acuerdo con el representante, Sutherland Springs es una "pequeña localidad rural", de mayoría de población anglosajona, y en donde los latinos representan más del 20 %.



"Es gente tranquila y buena, que vive del campo y la ganadería, o trabaja en el sector de petróleo y energía", señaló.



Poco después del hecho, el gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que condena los hechos.



"Nuestras oraciones están con todos los que fueron perjudicados por este acto malvado. Nuestro agradecimiento a las autoridades por su respuesta", manifestó el gobernador, quien se halla en camino al pueblo.